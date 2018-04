Szupergyümölcs bevetésen – Acai bogyós arckrém és tonik teszt

Mitől szuper egy szupergyümölcs?

A fáradt, érzékeny bőrt veszi célba a lengyel márka új arcápoló kollekciója, amelynek mindegyik tagja egy amazóniai őserdőben fellelhető szupergyümölcsöt, az acai pálma termését használja. A lila, szőlőhöz hasonlatos kis bogyókat nem csak elfogyasztani érdemes, de bőrápolókban is élvezhetjük hatásait, ugyanis nagyon gazdag antioxidánsokban, egész pontosan ferulic acidban és epicatechinben.

Az antioxidánsok lényege, hogy a szabadgyököket semlegesítik, így megakadályozzák, hogy azok felhalmozódjanak a bőrben és idővel károsítsák a feszességét és rugalmasságát adó kollagént. A szervezetünkben is találhatók antioxidánsok, de bőrünk érdekében nem árt, ha olyan kozmetikumokat választunk, amelyek szintén gazdagok benne, hogy segítsék bőrünket kollagén tartalmának megőrzésében. Azt ne várjuk tőlük, hogy meglévő ráncainkat eltüntessék, de kétségkívül az antioxidánsok számítanak a bőröregedés elleni harc egyik legfontosabb összetevőinek.

Ez alapján pedig az acai gyümölcs határozottan szupernek számít.

Külcsín

A kék-fehér csomagolás letisztult, ízléses, hozza a márkától megszokott színvonalat, amibe ez esetben keveredett egy kis unisex érzet is. Ez pedig abszolút pozitív, hiszen férfiak számára sem lehet ciki egy cseppet sem felpattintani az arckrémes tubus kupakját, akár otthon, akár edzés után.

A letesztelt arcápoló, az Acai Berry Arc- és Nyakkrém volt, amely tehát nem klasszikus tégelyes csomagolást kapott, hanem az annál jóval praktikusabb, tubusos változatot. Ezt személy szerint én nagyon szeretem, hiszen még véletlenül sem kerül semmi piszok a krémbe, nem kell belenyúlkálni, valamint igazán takarékos is, hiszen az legutolsó csepp is kipréselhető belőle.

Az Acai Berry Arctonik áttetsző flakonja is megkapta a kék árnyalatot, ami amúgy semmi különlegeset nem rejt magában: a megszokott pumpás, 200ml-es üvegről van szó – de kiemelendő, hogy a pumpa csöve tényleg leér a flakon aljáig, így ennél sem lehet gond a teljes elhasználásával.

Acai Berry Arc- és Nyakkrém

Közepesen sűrű, fehér, krémes állagú arcápolóról van szó, amely könnyen eldolgozható és gyorsan beszívódik a bőrbe. Ragacsos érzetet nem hagy maga után. Arcbőröm kombinált, zsírosodásra hajlamos, így pár óra után T-vonalban kicsit csillogni kezdett tőle az arcom, de nem durvábban, mint a krémek többségétől. Mégis, elsősorban a normál és száraz bőrűek számára lehet jó választás, esetükben ennyi táplálást elbírhat a bőr.

Illata kellemes, citrusos, nem tolakodó és hamar elillan, így ez is erősíti az érzetet, hogy pompás kis férfi arcápolót is köszönthetünk személyében.

Az összetevői között számos emollienst találhatunk, ráadásul az első helyeken, ami nagyon jó, hiszen ezek felelősek azért, hogy a krém puhítsa, nyugtassa, simítsa bőrünket.

Antioxidáns hatása az acai bogyó kivonat mellett még E-vitamin és béta-glükán tartalmának is köszönhető, amelyek mind gondoskodnak róla, hogy rendszeres használat esetén bőrünk simább, összképe egyenletesebb legyen, az apróbb ráncok halványodjanak. Utóbbihoz ugyan pár napos használat még nem elég, azonban a simaságot, az ápoltabb érzést már ennyi idő alatt is észre lehetett venni. Nem érdemes elfeledkezni hidratáló összetevőiről sem, ami szintén nem szorítkozik arcunkra, már a termék nevében is benne van: ezt érdemes a nyakra, vagy akár a dekoltázsra is felvinni, hiszen bőrünknek ott is hasznosak ezek a hatóanyagok.

Mind éjszaka, mind pedig nappal kellemes volt viselni, nem vált “ragadóssá” tőle a bőröm. Személy szerint én az illatmentes krémeket jobban szeretem, de ha valaki szereti beszippantani bőrápolója illatát, ebben nem fog csalódni, még a közelgő nyári hőségben sem lesz nehéz citrusos jellege.

Ziaja Acai Berry Arctonik

Az átlátszó, vízszerű arcápoló pozitívuma, hogy szárító, irritáló alkoholt nem tartalmaz, ellenben van benne több hidratáló összetevő, panthenol, amit szervezetünk B5 vitaminná tud alakítani, valamint nem hiányoznak az antioxidánsok sem, élükön az acai bogyó kivonatával.

Esténként használhatjuk arcmosás után plusz tisztító, hidratáló lépésnek is, hogy biztosan minden sminkmaradványt eltávolítsunk, majd jöhet rá minden más ápolónk, majd az arckrém.

Az ajánlás alapján azonban napközben is érdemes használni testpermetként, ha egy kis felfrissülésre vágyunk. Fújhatjuk ekkor is arcunkra majd egy tiszta (!) zsepivel finoman felitathatjuk az izzadtságot, de ha sminket viselünk, hagyjuk, hacsak nem akarunk megválni alkotásunk egy részétől. Testünkre azonban ekkor is fújhatjuk, enyhe, citrusos illata kimondottan frissítő. Nincs ragacsos utóérzet, így tényleg hasznos lehet mondjuk egy egész napos kirándulás során átfújni vele bőrünket, de tikkasztó kánikulában a klímák nélküli irodákban is megváltás lehet majd áttörölni vele magunkat.