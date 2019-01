Ez történik a testeddel, ha felhagysz a szexszel

A szex számtalan bajra gyógyír. Az egészségre is jó hatással van: fittebbé tesz, sőt még az agyműködést is javítja. De mi történik akkor, ha hosszabb ideig nem élünk nemi életet? Sajnos ezt többféleképpen is megsínyli az egészségünk.

1. Szűkebb lesz a vaginánk

Legalábbis annak érezhetjük. Ugyanis ha sokáig nem gyakorolnak, a vagina izmai elfelejtik, hogy engedjék el magukat, ezért tűnhet szűkebbnek.

2. A férfiaknál erekciós zavarok léphetnek fel

A rendszeres szexuális életnek pozitív hatásai vannak a férfiak teljesítményére nézve. Azok viszont, akik nem élnek gyakori nemi életet, sajnos hajlamosabbak lesznek erekciós problémákra.

3. Gyengül az immunrendszer

Természetesen rengeteg más módon tudod erősíteni az immunrendszered, de tény, hogy a szex az egyik legjobb módszer.

4. Stresszesebb lehetsz

A szex az egyik legjobb stresszlevezető terápia! Ha sokáig nem adódik rá alkalmad, könnyen felhalmozódhat a stressz, ami számos betegség forrása lehet.

5. Hajlamosabb lehetsz a szív- és érrendszeri megbetegedésekre

Ha az edzőtermed csak hébe-hóba látogatod, lehet, hogy eddig a szex volt az egyik legintenzívebb mozgásforma az életedben. Ha felhagysz vele, a szívizmok gyengülhetnek, és a szex hatására termelődött hormonok hiányát is megérzi a szív- és érrendszer.

Forrás: Higher Perspectives