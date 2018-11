Reno – 2018/19. őszi/téli cipőtrendek (x)

Amikor a napok rövidebbek és hűvösebbek lesznek, a legjobb dolog bebugyolálni magunkat egy puha takaróba, meleg teát inni, és egy jó könyvvel leülni a kandalló elé. A RENO legújabb cipőtrendjével kivihetjük magunkkal ezt a puha, meleg érzést. A szőrme- és kötött rátétes, bélelt cipő gondoskodik a láb melegéről a hideg napokon. A bakancsok, rövid és hosszú szárú csizmák nemcsak biztos tartást nyújtanak hóban és jégen, hanem a szőrmehajtókával a száron vagy a nyelvnél még jól is néznek ki. Néhány modellnél a szőrmerátétet még meg is lehet fordítani, így egészen új stílus jön létre. A meleg kísérők különösen előtérbe kerülnek egy szűk csőfarmerben vagy puha pamut harisnyanadrágban. Ehhez vegyünk még egy óriási kötött sálat, hogy a hideg a hosszú téli sétákon is távol maradjon.

A RENO sok divatos nők csizmát nőies rozé árnyalatokban is prezentál. A színspektrum a kajszitól a halvány rózsáig terjed, és puha jelleget kölcsönöz a téli cipőknek. A rozé a romantika színe, amely illik a kettesben töltött, összebújós téli napokhoz.



Elegáns és lázadó

A 70-es és 80-as évek rock- és popvilága által inspirálva a Glam Rock a szezon második trendtémája. Már az olyan rocklegenda, mint David Bowie is megtestesítette a Glam Rock ideált. A fénnyel és gazdagsággal ez a stílus igazi figyelemfelkeltő, ami még ragyogást is sugároz. Jellemző a fekete bőrcsizma vagy rövid szárú csizma széles sarokkal, amely szegecsekkel, láncokkal és strasszal díszítve egyszerre frivol és stílusos. Ez az öntudatos trend nemcsak rocksztároknak biztosít elbűvölő fellépést, hanem hétköznapi viseletként is szuper. A fekete bőrbakancs farmerral és fehér blúzzal kombinálva a Glam Rock trendet irodai viseletre is alkalmassá teszi. A „kis fekete ruhával”, bőrdzsekivel és ezüst statement nyaklánccal ez a stílus biztosan a figyelem középpontjába kerül a bulizós éjszakában. Elegáns és lázadó – ez a szezon mottója. További trendek a www.reno.hu oldalon