Mindent a plasztikai műtétekről – előnyök, a beavatkozás menete, gyógyulás

Vannak esetek, amikor minden igyekezet ellenére sem segít a sport és a diéta a hason megnyúlt bőrön, megereszkedett melleken. Ilyenkor kínál lehetőséget és megoldást a plasztikai műtét.

Mi a beavatkozás menete?

A legkeresettebb plasztikai műtétek a mellplasztika, hasplasztika, orrkorrekció, zsírleszívás, szülés utáni alak-helyreállító vagy a férfiaknál is népszerű gynecomastia műtét.

Fontos! A műtéti beavatkozások előtt a betegnek egy teljes körű kivizsgáláson kell részt vennie. A laborvizsgálatok mellett esetenként EKG- és röntgenfelvételt is készítenek a szakemberek, illetve aneszteziológus orvosnál is szükséges egy konzultáció.

Egy orrkorrekciós műtétnél például kétféle műtéti technikát alkalmaznak a szakemberek, de jóval gyakoribb az úgynevezett zárt orrplasztika, melynek során a plasztikai sebész csak a nyálkahártyán ejt bemetszéseket, itt nem maradnak kívülről látható hegek. A nyílt orrplasztika akkor indokolt, amikor nagyobb feltárásra van szükség. Az altatásban végzett orrplasztika 1-1,5 órát vesz igénybe.

Az altatásban végzett mellnagyobbítás során a plasztikai sebész félkörívben bemetszést ejt az úgynevezett emlőárokban. Ezután helyezi be a megfelelő formájú és méretű implantátumot a mirigyek vagy az izom alá. A beavatkozás 1 órát vesz igénybe.

Az ugyancsak altatásban végezett hasplasztika során a szakember a műtéti bemetszést a törzsre merőlegesen, nagyjából a csípő vonalában ejti meg. Ezután kimetszi a felesleges bőrt és zsírszövetet, egyesíti a megnyúlt, szétvált hasizmokat, a köldököt eredeti anatómiai helyzetében rögzíti, az egész műtét maximum 3 órát vesz igénybe.

A szülés utáni alakkorrekció az egyedi sajátosságok alapján tervezhető. A mellek plasztikai műtétje vonatkozhat mellnagyobbításra, mellfelvarrásra, illetve mellkisebbítésre. A mellkorrekció kombinálható hasplasztikával is, amelyet gyakran egészít ki deréktáji zsírleszívás is. Az altatásban végzett beavatkozás 3-6 órát vesz igénybe.

Mellük formája nem csak a nőknek okoz gondot, sok férfi keresi fel a plasztikai sebészt azért, mert túl nőies formájúnak tartja ezt a testrészét. A megoldás a gynecomastia mellkisebbítő plasztikai beavatkozás, melynek során a felesleges szöveteket eltávolítják a szakemberek körülbelül 1,5 óra alatt.

A gyógyulás folyamata

A műtétek után a beteg általában egy, maximum két éjszakát tölt el még a kórházban. Ezután kap egy kompressziós ruhát, amit pár hétig viselnie kell. A műtét utáni első két hétben fontos kerülni minden megerőltető fizikai tevékenységet, három hét után azonban már a könnyű testmozgás is megengedett. A szolárium, a napozás és a szauna két hónapig ellenjavallt. Természetesen kontrollvizsgálatra is kötelező visszajárni, amivel kapcsolatban a szakember tájékoztat. A látható hegek körülbelül 6 hónap alatt, a bőr alattiak nagyjából 2 év alatt gyógyulnak be.