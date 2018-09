Így készíts egészséges pizzát a gyerekeidnek

Egy átlagos szelet pizza és a reggeli adag gabonapehely nagyjából ugyanannyi kalóriát tartalmaz, így a fogyókúrázók és a gyermekük fejlődéséért aggódók hiába is áltatják magukat azzal, hogy pizzamegvonással és müzlidiétával helyes úton járnak az egészségesebb élet felé. Ha jó alapanyagokból és helyes technikával készíted el, a pizza kifejezetten egészséges táplálék lehet!

A pizza – legalábbis az a vastag tésztás, sok, húsos feltéttel megpakolt verzió, amit rendelni szoktunk – meglehetősen zsíros étel, viszont a javára írható, hogy viszonylag kevés cukrot tartalmaz. Változtasd tehát meg a feltétet, kicsit „állíts” a tésztán, és máris nyugodt szívvel teheted a gyerekeid elé.

A feltét titka

Ha voltál már Olaszországban, a pizza szülőhazájában, akkor észrevehetted, hogy ott kifejezetten vékony tésztával dolgoznak, és a „zöld” feltételeket – például a betegségek megelőzésében fontos likopinban gazdag paradicsomot vagy a káliumban, kalciumban, foszforban, cinkben, vasban és egy sor hasznos vitaminban bővelkedő olívabogyót – csak a sütés után pakolják a tésztára, így azok semmit nem veszítenek értékes anyagaikból. Az első változtatás tehát az, hogy ne süss ropogósra mindent, hanem a zöldségeket hagyd meg a lehető legtermészetesebb állapotukban a pizza tetején. Ezenkívül egy árnyalatnyit vegyél vissza a zsíros összetevőkből, és használj sovány húsokat: például nagyon vékony sonkaszeleteket, csirkemellcsíkokat.

Sómentes alapszósz

A másik pont, ahol sokat javíthatsz az egészségességen, a paradicsomos alapszósz. Itt a só mennyiségét tanácsos csökkenteni egy kis trükkel: használj a hétköznapi konyhasó helyett tengeri algát! Ezzel a túlzott nátriumbevitelt foghatod vissza, amit a szív hosszú távon meg fog hálálni! Ezenkívül a szószba keverj egy kis pirospaprikát, amely magas C-vitamin-tartalmával szolgálja majd a gyerekek egészségét.

Kis módosítás a tésztán

A tésztán is érdemes módosítani, mégpedig úgy, hogy fehér liszt helyett teljes kiőrlésűt használsz. Azt talán nem is kell magyarázni, hogy ez mennyivel egészségesebb megoldás: jót tesz az emésztésnek, segít távol tartani a 2-es típusú cukorbetegséget, és a daganatos megbetegedésekkel szemben is ellenállóbbá tesz.

Használd a jól bevált mozzarellát!

Végül pedig a sajt kérdéséről is ejtsünk néhány szót, hiszen egyáltalán nem mindegy, mivel szórod meg a pizzádat. Választhatod a szupermarketekben kapható olcsó, light termékeket, amelyek zsírtartalmát mesterségesen csökkentették (és adalékanyagokkal próbálják elérni, hogy ennek ellenére is megőrizzék az állagukat), vagy dolgozhatsz eleve alacsony zsírtartalmú sajtokkal is. Természetesen a második verziót ajánljuk! Elég, ha követed a jól bevált olasz szokást, és mozzarellát használsz mindig, mert ez a természeténél fogva zsírszegény sajt (a hagyományos sajtokhoz képest harmadával kevesebb benne a zsír!), valamint kiváló proteinforrás, így edzés után kifejezetten hasznos a fogyasztása, és hamarabb okoz a szervezetben teltségérzetet, vagyis kevesebbel is nagyon jól lehet lakni.