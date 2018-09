Őszi kikapcsolódás – így téliesítsd a nyaralót

Ha azon szerencsések közé tartozol, akiknek van nyaralójuk, bizony átérzed, milyen felemelő a saját kuckódban, távol a zakatoló hétköznapoktól kipihenni a fáradalmakat. Ha ezt tudod, az is biztosan megfordult a fejedben, hogy mennyire jó lenne ezt a lehetőséget egész évben kihasználni. Ám a nyaralótulajdonosok jelentős hányada nem készíti fel az ingatlanát arra, hogy az a hűvösebb időszakban is lakható legyen, hiszen a korábbi lehetőségekre alapozva valószínűleg úgy vannak vele, hogy nem éri meg fűtési rendszert terveztetni és kiépíttetni a nyaralóban annak ellenére sem, hogy igény lenne rá. A gázfűtés esetében például érthető ez a hozzáállás, ám az elektromos fűtés esetében nem, hiszen a modern fűtőpanelek már nem igényelnek tervezést és kiépítést, sőt jelentősebb beruházást sem.

A nyaralókban több okból is érdemes elektromos fűtést használni. A panelekkel az egyedi igényekhez könnyű alkalmazkodni, ha például késő ősszel indulunk el egy hosszú hétvégére, elég lehet akár ha is, ha egyetlen szobában működtetünk panelt – így biztosítva a megfelelő hőmérsékletet az alváshoz a hűvös éjszakákon. A paneleket nem szabad a hősugárzókhoz hasonlítani, egészen más a működési elvük, míg a hősugárzók csupán a közvetlen környezetük ideiglenes melegítésére alkalmasak, a panelek a helyiséget is képesek komfortos hőmérsékleten tartani. Azok, akik panelekkel fűtenek, tudják, hogy ezzel a fűtéssel nem kell magas hőmérsékletre kapcsolni a szabályzót, hiszen általuk más a hőérzet és alacsonyabb hőfoknál is jól érezzük magunkat.

A nyaralók esetében van valami, amit minden felelős tulajdonosnak el kell végeznie a hűvösebb idő beköszöntekor, lehetőség szerint még jóval a fagyok előtt. Szeptemberben érdemes fagymentesíteni a kerti csapokat és az aknában lévő vízórákat. Nemcsak a vízhálózat kapcsán van teendő, hanem az elektromos rendszer esetében is: a sérült vezetékeket nemcsak a balesetveszély, hanem a pénztárcánk miatt is érdemes kiszűrni. A módja nem bonyolult: téliesítéskor a lekapcsolt hálózatnál fel kell írni az óraállást, és meg nem sokkal később meg kell nézni, hogy jelzett-e fogyasztást az óra. Ha igen, szakembert kell hívni.