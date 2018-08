Lépj fel az online jogsértések ellen!

Minden egyes nap egymillió ember válik áldozatává valamilyen internetes bűncselekménynek a világban. Ez felfoghatatlanul magas szám, és egyben azt is jelenti, hogy nagyon jó eséllyel bárkivel – igen, veled is! – megeshet akár már ma, hogy netes bűnözők csapnak le rá. Nagyon sokféleképpen árthatnak neked a világhálón, néha úgy is, hogy észre sem veszed, és néha úgy is, hogy nem is áll szándékukban jogsértést elkövetni. Sőt, még az is előfordul, hogy te magad teszel törvénybe ütköző dolgot úgy, hogy nem is vagy ezzel tisztában! Nem árt tehát kicsit utána nézni, mi számít internetes bűncselekménynek, és jó, ha tudod azt is, hova fordulhatsz, ha ilyen támadás ér!

Ez mind online jogsértés!

A számítógépes bűnözők hozzávetőlegesen 750 milliárd eurót profitálnak Európában, és 4000 milliárd dollárt az Amerikai Egyesült Államokban. De nem csak a pénzünkre és adatainkra utazó profik rejtőzködnek a világhálón, és nem csak ők számítanak bűnözőnek, hanem olyanok is, akiknek „amatőrként” az a hobbijuk, hogy arctalanul, hamis profilok mögé bújva zaklatnak minket és gyerekeinket a közösségi oldalon, vagy akik a rasszista gyűlöletüket borítják rá a másikra, és ki tudja milyen szándékkal megpróbálják egymásnak ugrasztani a békés felhasználókat. Mások szörnyű, erőszakos tartalmakkal árasztják el a netet, és élvezik, hogy félelmet kelthetnek, és persze olyanok is vannak, akik a szexuális aberrációikat akarják kiélni a világhálón ártatlan emberek kárára. A fentiekhez hasonló internetes jogsértések száma fel sem becsülhető, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene fellépni ellenük – például úgy, hogy sértettként vagy csak „szemtanúként” bejelentjük őket a megfelelő fórumokon. Ehhez persze először is tudni kell, mi számít jogsértésnek. Az alábbi nagy csoportokat lehet ezen a téren elkülöníteni:

Hozzájárulás nélkül hozzáférhetővé tett tartalom

Ha egy felhasználó személyes adatait az engedélye nélkül tették közzé az interneten vagy olyan képet, videót töltöttek fel róla, amit nem kíván a nyilvánossággal megosztani, nem adott engedélyt a közzétételére.

Zaklatás, megfélemlítés

Online zaklatást szenved el az a személy, aki többször is bántó, sértő, megalázó üzeneteket kap az interneten keresztül. A kiskorú felhasználóknak címzett szexuális tartalmú üzenet – kép, videó vagy szöveg – is online zaklatás.

Pedofil tartalom

Olyan képek és videók tekinthetők pedofilnak, amelyek gyermekeket ábrázolnak meztelenül vagy félmeztelenül, szexuális helyzetben azért, hogy felkeltsék másban a nemi vágyat.

Rasszista, uszító tartalom

Rasszisták, uszítóak azok a képek, videók vagy szövegek az interneten, amelyek egy adott közösség ellen lázítanak, akár nemzeti, faji vagy vallási alapon, akár fogyatékosság, szexuális irányultság alapján.

Erőszakos tartalom

Erőszakos, durva, megbotránkoztató tartalomnak számítanak például az állatkínzást ábrázoló felvételek és a véres, megbotránkoztató jeleneteket megjelenítő felvételek is.

Adathalász honlapok, vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tartalmak

E kategóriába azok a weboldalak tartoznak, amelyeket vélhetően azért üzemeltetnek, hogy a felhasználóktól személyes adatokat gyűjtsenek, majd visszaéljenek azokkal. Azok a tartalmak is ide köthetők, amelyek vírusokkal, kém- és féregprogramokkal fertőzött tartalmak terjedését teszik lehetővé.

Drogfogyasztásra csábító tartalom

Azokat a weboldalakon, csevegőszolgáltatáson vagy e-mailen keresztül történő felhívásokat tekintjük drogfogyasztásra csábító tartalomnak, amelyek a bejelentő szerint kábítószer vagy új pszichoaktív anyag fogyasztására csábítanak, vagy amelyeken ilyen szereket, anyagokat kínálnak, ezekkel kereskednek.

Terrorcselekményre felhívó, terrorizmust népszerűsítő, elősegítő tartalom

Terrorcselekményre felhívó, terrorizmust népszerűsítő, elősegítő tartalomnak azokat a weboldalakon, csevegőszolgáltatáson vagy e-mailben megjelenő üzeneteket tekintjük, amelyekben vélhetően terrorcselekményre buzdítanak, illetve népszerűsítik vagy elősegítik a terrorizmust.

Egyéb, kiskorúakra veszélyes tartalom

Azok a káros, veszélyes vagy megtévesztő tartalmak tartoznak ebbe a kategóriába, amelyek alkalmasak lehetnek a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésének negatív befolyásolására, károsíthatják azt, azonban nem sorolhatóak a többi bejelentési kategóriába.

Internet Hotline – hozzájuk fordulhatsz, ha baj van

Számos szervezet foglalkozik a világon az internetes jogsértések ügyeivel, és Magyarországon is több helyre fordulhatsz, ha ilyen témában szeretnél bejelentést tenni vagy tanácsra, segítségre van szükséged. A Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia állami szinten fogja össze hazánkban az online bűnözéssel és jogsértéssel kapcsolatos témákat, és olyan fórumokat hozott létre, mint például a Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal, amely 2014 óta a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság tanácsadó testületeként kiemelt figyelmet fordít a gyermekbarát internetezés megvalósítására és a szűrőszoftverek átható fejlesztésére. Emellett talán a leghatékonyabb segítséget az Internet Hotline jogsegélyszolgálat nyújtja, amelynek honlapján bárki bejelentheti az interneten talált jogellenes vagy kiskorúakra káros tartalmakat.

Magyarországon 2005 óta érhető el ilyen ez a hotline szolgáltatás, amit 2011 óta a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság működtet. Hasonló hotline-ok mindenfelé tevékenykednek a világban állami szereplők vagy civil szervezetek üzemeltetésében, és egy országban akár több is működik párhuzamosan.

A magyarországi Internet Hotline szorosan és hatékonyan együttműködik az Országos Rendőr-főkapitánysággal, illetve a Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályával az illegális online tartalmak elleni küzdelemben. 2012 óta a gyermekek online szexuális kizsákmányolása ellen küzdő nemzetközi szervezetben, az INHOPE-ban is (International Association of Internet Hotlines, Internet Hotline-ok Nemzetközi Szövetsége) munkakapcsolatban állnak a közösségi médiát üzemeltetőkkel, így például a Facebook vagy a Google szabályozásért felelős alkalmazottaival is. Egyszóval ők profik és valóban tudnak neked segítséget nyújtani, ha szükség van rá. Keresd őket bizalommal, és ne hagyd, hogy mások akadálytalanul hágják át a szabályokat és kárt okozzanak ártatlan gyerekeknek és felnőtteknek a neten!