Olajjal arcot mosni? Hatásosabb, mint gondolnád!

Az elmúlt napokban a BABOR kétlépéses arctisztító programját teszteltem, amely egy arctisztító olajból és a hozzá való, gyengéd lemosóból áll. Naná, hogy kíváncsi voltam, a két elegáns készítmény mit tud a gyakorlatban.

T-vonalban zsírosodásra hajlamos, tág pórusú, enyhén vízhiányos bőröm van, mit mondjak, nem a legtökéletesebb típus, de az elmúlt években egészen szép állapotba sikerült hoznom. A magamhoz képes csodás eredmény eléréséhez eddig is használtam arctisztító olajat, így nagyon vártam, ez az újdonság miben más, miben tudhat többet.

Double cleansing

Ha még nem használtál arctisztító olajat, tömör lényege, hogy egy átlátszó, valóban olajos állagú tisztítóról van szó, amit a sminklemosás után (micellás víz után is, ha azt használsz) a gyengéd arctisztító elé érdemes beiktatni, amivel amúgy remek párost alkot, innen is az elnevezés: double cleansing.

Az arctisztítási rendszert pedig épp a BABOR márka alapítója, Dr. Michael Babor fejlesztette ki még 1955-ben, ő volt az első, aki felfedezte, hogy az olaj és a víz természetes tisztítóerejének kombinációja a leghatékonyabb módja a bőr mélytisztításának. A távol-keleti nők például esküsznek erre a módszerre, többlépéses arcápolási rutinjuk szerves része. A double cleansing Japánban és Dél-Koreában sokáig jóval elterjedtebb és népszerűbb arctisztítási mód volt, amit az elmúlt években szerencsére egyre többen fedeztek fel újra öreg kontinensünkön is.

Reggel kevésbé van rá szükség, tekintve, hogy ágyban párnák közt olyan rengeteg szennyeződés nem kerül a bőrre – én legalábbis olyankor nem szoktam használni.

Száraz bőrre kell felvinni, általában nagyon keveset, 2-3 pumpálás/spriccelés simán elég, majd körkörös mozdulatokkal javasolt puhán elkenni, bemasszírozni a bőrbe. Elsőre tényleg fura érzés, hogy olajat kensz az arcodra, pláne, ha alapból is zsíros típusú, de ne aggódj, lemosásnál maradéktalanul eltűnik és ami a jó, hogy feloldja a maradék sminket, szennyeződést és a felesleges faggyút is „magába szívja”. Ezt követően pedig bőven elég egy gyengéd lemosót használni, a gyengéd szó pedig tényleg fontos: sohase legyen az a célod, hogy csikorgatóan tisztára mosod az arcod, azzal ugyanis túlzásba is viheted a dolgot, és bőröd irritált lesz.

BABOR Cleansing 1 + 2

A letesztelt BABOR készítmények is a double cleansing élményt hozzák, aminek első lépésében a BABOR Cleansing HY-ÖL névre keresztelt arctisztító olajat kell felvinni. Ebből az ajánlás szerint 4 pumpálásnyi szükséges, ami egészen bőséges mennyiség, érdemes a nyakra is juttatni belőle, ott sem árt a bőrünknek egy kis plusz tisztító ápolás.

Az enyhén sárgás, átlátszó készítmény szójaolajat, szezámmagolajat és földimogyoró olajat tartalmaz, ezek a bőrpuhító emolliensek pedig egyből az összetevőlista első helyein szerepelnek ami igazán pozitív. Az is tetszett az INCI-t átnézve, hogy került bele még más emolliens összetevő is, valamint az antioxidánsok közül E-vitamin és C-vitamin (bár az átlátszó kiszerelés azért ronthat utóbbi tartósságán) és egy kis gyulladáscsökkentő is.

Negatívumként az alkoholt tudnám felhozni, kár, hogy szerepel benne, nélküle azért szebb lenne az összkép, de bocsánatos bűnnek veszem, tekintve, hogy lemosó készítményről van szó, nem arckrémről vagy más, bőrön maradó termékről. Illata elsőre karakteres a hozzáadott parfümtől, majd amikor az elillan egy kis növényi jelleget érezhetünk, összességében elég lett volna egy picivel mérsékeltebb volumen az illatanyagokból. Állagra ne olyan sűrű olajat képzeljünk el, mint mondjuk egy sütőolaj, annál hígabb, folyósabb, így remekül eldolgozható.

A csomagolása a márkához illően minőségi és letisztult, a mellékelt leírás magyar nyelven is tartalmazza a használat módját. A pumpás adagoló jól működik, nem akad, a flakon is rendesen megfogható. Kiszerelése éppen kétszer akkora, mint a 2. lépéses lemosóé, nem véletlenül, abból éppen a fele a javasolt mennyiség, így ha betartjuk az arányokat, nem lesz az a bosszantó helyzet, mint a sampon-balzsamnál, hogy sohasem képesek egyszerre elfogyni.

Rá is térek a lemosás második fázisára, a BABOR Cleansing Phytoactive használatára. A négy típus (száraz, érzékeny, vegyes és zsíros valamint igénybe vett bőrre készült) közül az érzékeny bőrre kifejlesztett Phytoactive Sensitive-et teszteltem le.

Kiszerelése ugyanolyan, mint az olajé, csak fele akkora, hiszen míg az olajos lemosóból négy, ebből kettő pumpálás a javasolt mennyiség. A készítményt benedvesített ujjakkal magára az olajos bőrre kell felvinni, majd puha mozdulatokkal összedolgozni a kettőt, mígnem tejszerűen fehérré nem válik az elegy, majd langyos (semmiképp sem meleg), bő vízzel mossuk le. Tipp: az olajos lemosó felvitelét követően mossunk kezet, különben második fázisunk hetykén kicsusszanhat ujjaink közül.

Állaga hasonlóan híg, vizes-olajos jellegű, a sensitive típus színe karamellás, áttetsző. Illata jóval visszafogottabb, a benne lévő almavíz és gyógynövények karakterizálják.

Az összetevők között többféle hidratálót is találunk, egyből az összetevőlista második helyén a Propylene Glycolt, de tartalmaz glükózt és hársfavirág kivonatot is, ez utóbbi pedig remek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatással is bír. Tejsav tartalmának köszönhetően enyhén hámlasztó hatása lehet a készítménynek, ami jó dolog, de ez inkább csak kiegészítő funkció, ha használunk hámlasztót, ne toljuk hátra a polcon. Az alkohol ebben is jelen van, mint ahogyan parfüm és némi tartósítószer is, nélkülük azért elegánsabb lenne az INCI.

Összesítés

A duó szépen tette a dolgát, az eredményként ígért láthatóan tiszta és bársonyos bőrt kipipálhattam minden alkalommal. Kényelmes volt a használatuk, bő vízzel tökéletesen eltávolíthatók és kíváncsiságból leteszteltem: micellás vizes vattakoronggal áttöröltem az arcom, tényleg nem hagyott semmi szennyeződést maga után. Bőrömet nem irritálta, pattanások nem jelentek meg, arctörlés után nem volt száraz, húzódó érzés, persze a hidratálókrém (és az arcápoló rutin többi része) ezt követően is kell. Bőröm valóban kellemes, puha tapintású lett tőle.