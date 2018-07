Olajbörze – mire jók a különleges étolajok?

A napraforgóolaj után a magyar konyhákban leggyorsabban az oliva kezdett el hódítani, majd szépen lassan felfedeztük, hogy van még ezen kívül is legalább egy tucat különféle növény, amelynek olaját kitűnően használhatjuk az ételekhez. Sőt, kiderült, hogy ezek nem csak salátákhoz és főzéshez jók, hanem akár szépségápolásra vagy házi gyógyászati célokra is. Íme négy különlegesebb olajféleség, amit most a figyelmetekbe ajánlunk!

Kukoricaolaj – a meglepetés

Bár messze nem olyan népszerű még, mint az olíva, és első pillantásra különlegesnek sem tűnik, de az igazi ínyencek már tudják, hogy ez az olaj sok tekintetben fölé emelkedik az olívának – így valószínűleg fényes jövő áll előtte hazánkban is. A kukoricaolaj ugyanis nem csak sokoldalúbb – például a hidegen sajtolt extra szűz olívával szemben bő olajban történő sütésre is alkalmas –, hanem még egészségesebb is több tekintetben! Az USA-ban lefolytatott tudományos kutatások bebizonyították, hogy a kukoricaolaj sokkal nagyobb hatékonyságú, mint az extra szűz olívaolaj, ami részben a részben a természetes koleszterinblokkoló képességének, részben pedig a növényi szterineknek köszönhető, amelyekből négyszer többet tartalmaz, mint az olíva! Emellett nem csak az orvosok, de a fodrászok és kozmetikusok is egyre gyakrabban alkalmazzák, hiszen lággyá és fényessé teszi a hajat, a bőrben pedig visszatartja a benne található vizet, így megakadályozza a kiszáradást. Ha a konyhában használjuk, akkor érdemes hidegen készült ételekhez adni – például krémekhez, salátákhoz -, mert ezekhez remekül illenek lágy aromái, de készíthetünk vele párolt zöldségeket is. Magas hőfokon nyert változatát bátran használhatjuk palacsintasütéshez vagy akár a vasárnapi rántott hús elkészítéséhez is!

Mandulaolaj – marcipán ízek

Általában édeskés az íze, de ha keserűmandulából állítják elő, akkor érezni rajta a fanyar zamatot is. Rendkívül finom olaj készül belőle, és mivel meglehetősen markáns az aromája (sokakat a marcipánra emlékeztet), igen óvatosan kell vele bánni! Egy saláta ízesítéséhez például már néhány csepp is elegendő! Talán legjobban a paradicsomsalátához illik, de gyakorlatilag minden zöldsalátával vagy salátakeverékkel összepárosítható. Friss zöldségeket persze szinte bármelyik olajjal meglocsolhatjuk, nem fogunk nagyot tévedni, de aprósüteményhez már nem passzol a többségük – leszámítva persze a mandula olajat, amely pompás kiegészítője az ilyen típusú édességeknek is!

A mandulaolaj fő erőssége, hogy tele van B-vitaminnal és igen magas az Omega-9 telítetlen zsírsavtartalma. Emiatt a bőrápolásban előszeretettel használják, de nem ez az igazi különlegessége, hanem az, hogy jótékonyan hat a vércukor szintre, és még tüdőgyulladás és emésztési problémák gyógyítására is alkalmas!

Dióolaj – halhoz, rizshez és náthához

A pestók és saláták tökéletes társa a dióolaj, amelyet általában amerikai pekán- vagy hikoridióból készítenek hideg sajtolással. Sütésre éppen emiatt nem igazán ajánlott, hiszen a legtöbb hidegen sajtolt olajhoz hasonlóan ennek is a fő értéke a benne rejlő érintetlen vitamintartalom, és ha serpenyőbe öntenénk, éppen ez menne tönkre a magas hőmérsékleten (ráadásul nem is igazán bírná jól a forróságot ez az olajtípus). A legjobb, ha utólag locsoljuk az ételeinkre: elsősorban halfélékhez, rizshez és friss salátákhoz ajánlják a szakácsok, de nem túl krémes desszertekhez is párosítható.

A gyógyászati értéke sem elhanyagolandó, ugyanis magas linolsav tartalmának köszönhetően kitűnő immunerősítő, így náthás időszakokban kifejezetten ajánlott a használata. A másik vonzó tulajdonsága, hogy a gombás fertőzéseket is enyhíti, valamint a koleszterin-szint mellett a hormonháztartásra is jótékony hatással van, sőt, a szervezet vashiányos tüneteit (fáradékonyság, sápadtság, nyelési zavarok) is kezelhetjük vele!

Argánolaj – drága kincs

Kevesen ismerik ezt az egzotikus fajtát, amely a Marokkóban őshonos az argánfa gyümölcsének szárított magjaiból pörkölést és őrlést követően kémiai beavatkozás nélkül készül. Nem tartozik a legolcsóbb olajok közé, mivel egyetlen liter előállításához 40-50 kiló gyümölcsre is szükség lehet, és étkezési szempontból az árához képest keveset nyújt, hiszen salátákhoz illik legjobban (ezt pedig bármely hidegen sajtolt olaj „tudja”), viszont semmi máshoz nem mérhető, ahogy a hajat és bőrt megszépíti. Nem véletlen, hogy csodálatos elixírjeként tisztelik a berberek, akik még sebeket is gyógyítanak vele. Természetesen el is fogyasztják, de nem elsősorban a kellemes íze miatt, hanem azért, mert csökkenti a tumoros megbetegedések kockázatát, stimulálja a sejtnövekedést, hatékonyan csökkenti a koleszterinképződést, és még a szürke hályog ellen is kitűnő gyógyszer.