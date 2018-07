Nem csak a konyhában hasznos – ezért ajánljuk a hidegen sajtolt olajakat

Több különféle eljárással nyerhető ki a növényekből az olaj. Manapság ezek közül a hidegen sajtolás a legdivatosabb, még pedig jó okkal, hiszen így kapjuk a legtermészetesebb, legegészségesebb végterméket. Nézzük meg kicsit közelebbről, mitől is olyan jók és egészségesek ezek!

Megőrzi az értékes összetevőket

A hidegen sajtolás – vagy hidegsajtolás – előtt a növényi magvakat először gondosan megtisztítják és szárítják úgy, hogy közben nem érintkeznek semmilyen mesterséges, hozzáadott anyaggal. Egyszóval a lehető legtermészetesebb kezelés után kerülnek a présgépbe, és a kíméletesség miatt eddig a pontig nem is veszítenek semennyit értékes anyagaikból. Ez a továbbiakban is így marad, hiszen nem aprítják vagy darálják a magokat, és ami a fő, nem kevernek hozzájuk vegyszereket vagy adalékokat sem, sőt nem is pirítják meg őket úgy, mint ahogy az más, nagyobb olajhozam reményében alkalmazott eljárásoknál szokás.

Ez nagyon fontos részlet, hiszen éppen a pirításkor alkalmazott magas hőmérséklet az, ami rengeteg értékes tápanyagot és vitamint tönkretesz. A hidegsajtolásnál viszont végig 40 fok alatt tartják az alapanyagot, mert így gyakorlatilag minden értékes összetevő és tápanyag épségben túléli a műveletet. Egyes gyártóknál még arra is ügyelnek, hogy a „gyengéd sajtolás” után a présgépből kicsepegő olajat ne szűrjék le mechanikus eszközökkel, hanem helyette hagyják magától leülepedni a benne lebegő magdarabkákat. Ettől még kíméletesebb lesz a folyamat, és a végén valóban a lehető legnagyobb beltartalmi értékkel bíró olaj kerül az üvegekbe.

KAPCSOLÓDÓ Az ízesített olajok világa

Óvja az egészséged

Azt nem is kell talán mondani, hogy a fent leírt hideg sajtolás folyamata időigényesebb, mint a meleg sajtolás, ráadásul kevesebb olajat is ad. Éppen ezért a hidegen sajtolt olajok rendszerint drágábbak, viszont ha az egészséged fontos, akkor ezt a plusz költséget feltétlenül megéri ráfordítani. A hidegen sajtolt olajok gazdag vitamin- és hasznosanyag-tartalma ugyanis nagyon sokat hozzátehet az életminőségedhez: közismert például, hogy csökkentik a magas koleszterinszint és vérnyomás kialakulásának esélyét. Ez nem csak a népszerű és elterjedt olívaolajokra igaz, hanem például a kukoricaolajra is, amelyről azt tartják a szakértők, hogy a szív- és érrendszer egészségét még az olívaolajnál hatásosabban óvja!

Nem is meglepő, ha az orvosok és dietetikusok nem egyszerűen csak konyhai kiegészítőként vagy salátaízesítőként tekintenek a hidegen sajtolt olajokra, hanem „főfogásként”, és azt ajánlják, hogy reggelente éhgyomorra egy kanállal igyunk meg valamelyik fajtából.

Szebb is lehetsz tőle!

Ha nem csak az egészségünk és a konyhánk minősége fontos, hanem a szépségünk is, a hideg sajtolással készült olajoknak akkor is nagy hasznát vehetjük: fürdés után, nedves bőrre kenve ezek ugyanis éppen olyan hatékonyan táplálják és vitalizálják a bőrt, mint a drága testápoló szerek. A különbség annyi, hogy a kozmetikumokkal szemben ezekben nincsen semmilyen káros, allergiát kiváltó adalék, sem más mesterséges anyag. Ha nem hiszed, próbáld ki magad: a száraz, pirosodásra hajlamos, érzékeny bőrre jellemző tünetek (vörös foltok, hámlás, viszketés) már egy hetes kúra után látványosan enyhülni fognak, és ha tovább folytatod az olajos kezelést, hamarosan el is tűnnek majd! Erre a célra például kifejezetten ajánlott a barackmag- és a dióolaj, vagy a már említett kukoricaolaj is.