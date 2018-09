Okos otthonok: az elektromos fűtés

Ha azt hallod, elektromos fűtés, mi jut eszedbe? A kicsi hősugárzó, amit annak idején a fűtetlen fürdőszobában kapcsolgattál a nyaralóban, ha fáztál? Mondhatnánk, hogy jó helyen jársz, ugyanis az is annak tekinthető, ám manapság egészen mást jelent az elektromos fűtés – legalábbis a modern, dizájnos megoldások esetében. Ugyanis ma már nemcsak kiegészítő fűtésként gondolunk rá, hanem a korszerű vagy felújított házakban, lakásokban is egyre többen választják tudatosan ezt alapfűtésnek. Nem véletlen, hogy az utóbbi években jelentősen megnőtt a kereslet a jó minőségű elektromos fűtési megoldások iránt. Sokan választanak otthonaikban új szigetelési eljárásokat és jó minőségű nyílászárókat, ez pedig megalapozza az elektromos fűtés iránti igény növekedését, de a napelem rendszerek kedvező ára és a tudatos vásárlói döntések is növelik a keresletet.

Az ugyan még mindig megállja a helyét, hogy a hagyományos fűtési megoldásokkal kedvezőbb áron lehet előállítani energiát, ám összességében ez a tény nem vetekszik az elektromos fűtés valódi előnyeivel, a biztonsággal, a gyors kiépítéssel, a tiszta működéssel és azzal, hogy helyiségenként jól vezérelhető – már ha a modern, elektromos fűtőpaneleket használunk.

A legmodernebb fűtőpanelek mellett többféle elektromos fűtés is létezik. A gyorsan felmelegedő hősugárzók elsősorban a közvetlen környezetüket fűtik, arra nem alkalmasak, hogy a helyiség levegőjét melegítsék fel. Az elektromos padlófűtés is opció, érdemes szakértővel egyeztetni azoknak, akik ezt a megoldást választják, hogy megfelelő e az otthonod a rendszer optimális működtetéséhez. A hőtárolós kályha is szóba jöhet elektromos fűtés esetén, ezt elsősorban éjszakai áramról érdemes működtetni.

A modern elektromos fűtőpanelek egyik legnagyobb előnye az, hogy szakember segítsége nélkül felszerelhetőek, beüzemeltethetőek. Elég csupán a falra csavarozni a paneleket, a konnektorba csatlakoztatni, bekapcsolni és a fűtés üzemkész lesz akár egy nap alatt is. Közvetlenül az elektromos hálózathoz is csatlakoztathatóak, de ennek kivitelezéséhez mindenképpen szakember kell. Mivel a modern fűtőpanelek nem igényelnek karbantartást, esetükben nem kell járulékos költségekkel számolni. Az is a modern panelek malmára hajtja a vizet, hogy egyszerűen kezelhetőek, egyedi körülményekhez igazíthatóak, és biztonságosak és nagyon dizájnosak.