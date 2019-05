Trendi újdonságok nyárra – vizes élmények és kerti menőségek

Egy medencét gyorsan!

Ki ne szeretne szép, tágas medencét a kertjébe, amiben kényelmesen hűsölhet, ha kitör a nyári kánikula? Ehhez nem is kell olyan hatalmas ráfordítás, hiszen drága, épített medence helyett tökéletesen megfelelnek a föld feletti, azonnal telepíthető fémvázas medencék is egy kis fürdőzésre. Jó eséllyel ezek lesznek az idei nyár legkapósabb termékei, hiszen földbe ásott társaikhoz képest töredék áron kaphatók, a méretük pedig bőségesen elegendő lehet akár egy 4-5 fős családnak is. Ráadásul egyre több vonzó, kényelmi extrát kínálnak már: például rendelhetünk ablakkal és víz alatti lámpákkal felszerelt darabot, vagy olyat, amihez hátmasszírozáshoz kiválóan alkalmas vízsugárbefúvó is tartozik. A praktikum mellett a megjelenésre is egyre többet adnak a gyártók: idén kaphatók a kerthez remekül harmonizáló rattan- vagy kőmintás medencék is.

Felfújható masszázsmedencék

A föld feletti fémvázas medencék mellett egy másik „vizes” wellnesstermék is befutó lehet az év slágere versenyben: a felfújható masszázsmedence. Ezek a darabok nem a strandolás élményét nyújtják, hanem a feltöltődés, pihenés lehetőségét adják meg. Nem kerülnek többe annál, mint ha két személyt befizetnénk egy hosszú hétvégére valamelyik színvonalasabb wellness-szállóba, viszont egy hotellel szemben megvan az az előnyük, hogy nemcsak egyetlen hétvégén, hanem a nyár bármelyik napján kiélvezhetjük a frissítő hidromasszázst a saját kertünkben.

Vannak a piacon már olyan darabok, amik 120 (!) légbefúvón át zúdítják a vízsugarat a benne ülőkre, és pontosan azt az élményt kínálják, mint az akril medencék egy profi wellness komplexumban. A föld feletti, fémvázas medencékhez hasonlóan ezek a termékek is „kertbarát” külsőt kapnak: rendelhetők például meglepően élethű, natúr dézsa mintával is.

Frissítő zuhany a saját kertünkben

Néha nem kell több a boldogsághoz, mint egy frissítő zuhany a kertben. Ez persze megoldható egy hétköznapi locsolócsővel is, de sokkal stílusosabb (és főleg sokkal komfortosabb!), ha van egy kifejezetten erre a célra tervezett zuhanyzónk, amiből nem jéghideg víz zúdul majd ránk. Erre szolgálnak a szolárzuhanyok, vizet tárolnak magukban (jellemzően 25-60 litert), a napsugarak pedig ezt melegítik fel akár 50 fokosra. A hálózatról rákötött hideg vizet hozzákeverve egy ilyen zuhany alatt akár 10-15 percet is eltölthetünk, mire a kellemes, langyos víz kifogy belőle. Mivel nem kerülnek sokba, gyorsan és könnyen telepíthetők, és karbantartást sem igényelnek, igen nagy rájuk a kereslet – különösen azóta, hogy a megjelenésük még trendibb lett. Ma már akár rózsaszín, neonzöld vagy égszínkék darabot is rendelhetünk, de természetesen elérhető a palettán a konzervatívabb fekete és króm is.

Gumimatractrend 2019 – Fashion floats

Ha szeretnénk örömet szerezni a gyerekeinknek, és rendelünk egy föld feletti fémvázas medencét, akkor előbb-utóbb valami felfújható játékot vagy matracot is be kell majd szereznünk. Ám legyünk igen körültekintők, hiszen a gumimatrac a gyerekek számára divatkérdés – vagyis ami tavaly még menő volt a szemükben, arra idén már egyáltalán nem biztos, hogy hajlandók ráülni. Vannak persze klasszikusok: a kacsa és a banán formájú matrac például örök sláger, de ha az idei trendet szeretnénk követni, akkor dinoszauruszt, Pegazust, rinocéroszt tukánt vagy a most legnépszerűbb flamingót formázó példánnyal tanácsos meglepnünk a gyerekeket.

A másik fontos tudnivalónk ezekkel kapcsolatban, hogy 2019-ben már nem matracnak, hanem ridernek (ejtsd: rájder) hívják ezeket a játékokat már a hatévesek is.

A SUP a legmenőbb játékszer idén

Az előrejelzések szerint idén teljes erővel kitör a SUP-láz hazánk élővizes nyaralóhelyein. Ezek az evezős deszkák első ránézésre olyan sporteszköznek tűnnek, amely elsősorban a testedzést szolgálják, ám igazából szórakoztató játékszerek, amelyek bármely korosztálynak kellemes kikapcsolódást nyújtanak – éppen úgy, mint egy túrakajak vagy -kenu.

Kaphatók persze drága deszkák is, amiket komoly edzéshez készítettek, és olyanok is, amik kifejezetten túrázásra valók (ezért helyet kapott bennük egy csomagtér is, sőt szükség esetén akár kajakká is alakíthatók), de a többségüket nem versenyzésre vagy „utazásra” ajánljuk, hanem kitűnő strandjátékszernek. Vicces élmény és kitűnő szelfitéma például ha a kutyádat a SUP-od orrára ülteted, és így evezel el a bámuló fürdőzők mellett egy menő balatoni üdülőhelyen…

Divatos kerti fények

A nyár nemcsak a vizes, fürdőzős élmények ideje, hanem a kerti partiké is. Ha igazán hangulatos eseményt szeretnél varázsolni egy szabadtéri grillezésből, akkor rendezd meg este: ilyenkor ugyanis egyrészt sokkal kellemesebb a hőmérséklet is, másrészt különleges fényekkel és kreatív díszkivilágítással kápráztathatod el a vendégeid. Természetesen a kerti fényeknek is van trendje: idén a legnagyobb divat a teljesen átlátszó, kristálycsiszolást imitáló izzóformák, valamint a klasszikus villanykörtébe applikált LED-égők. Ha igazi fényshow-t szeretnél varázsolni, válaszd a színváltós, prizmabúrás vagy tündérfényes darabokat!