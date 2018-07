Női egészség: ezt teheted magadért

Az egészség az egyik legfontosabb dolog a világon. Azok a szerencsések, akiket már gyerekkorukban megtanítottak arra, hogy figyeljenek a testükre és a lelkükre, megkapták a megfelelő alapokat. A legtöbben viszont segítségre, tanácsokra szorulnak. A testi egészség megőrzésében a mozgásnak, a megfelelő étkezésnek és a szűréseknek van fontos szerepe, de a szellemi töltekezés és a lelki egyensúly megtalálása is legalább annyira fontos feladat.

Meghatározó tényező, ami hozzájárul az egészségünkhöz, az a mozgás. Ha sportolunk, nem a profizmus a lényeg, hanem az elszántság és a kitartás. Mindenkinek meg kell találnia a megfelelő mozgásformát, lehet az akár gyaloglás, úszás vagy futás. Vannak eszközök, amik hozzásegítenek az egészséges életmódhoz: egy okosóra például segít ütemezni a napodat és elemzi hogyan teljesítettél, nagyon jó barátod lehet a rohanó hétköznapok során, hiszen a tested és az általános kondíciód figyelésével a kiegyensúlyozottabb, egészségesebb, teljesebb élet felé terel, továbbá hasznos okos funkcióval hatékonyabbá teheti a napodat.

A mozgás figyelése mellett a menstruációs ciklusnak is több figyelmet kell szentelni. Fejfájás, pattanás, mellfeszülés – az okosórával és a hozzá tartozó applikációval rögzíthető, mikor milyen tüneteket észlelünk magunkon, ha pedig ezt rendszeresen megtesszük, jobban látjuk majd az összefüggéseket. Arról nem beszélve, hogy az okosóra emlékeztet a menstruáció esedékességére, így nem érhetnek meglepetések. A megfelelő mennyiségű és minőségű alvás is nélkülözhetetlen a kiegyensúlyozott élethez. Bár mindenkinek más az alvásigénye, a szakértők szerint a napi 6 óra alvás a minimum, amit meg kellene adnunk a testünknek. Az okosórát éjszaka is viselve alvásunkat is monitorozhatjuk, amiből kiderül, mennyire alszunk mélyen, hányszor ébredünk fel.

A másik meghatározó tényező az étkezés: Az étkezés kapcsán a megfelelő tápanyagok bevitelére érdemes hangsúlyt fektetni és a káros, felesleges anyagok kerülésére. A sok zöldség, gyümölcs fogyasztása hozzásegíthet a kiegyensúlyozott hétköznapokhoz, az alkoholt, a sok kávét és a zsíros, túlfűszerezett ételeket pedig ideje tiltólistára tenni. De nemcsak az ételek minősége, hanem a fogyasztási szokások is fontosak: a szakértők azt mondják, hogy napjában többször, kis mennyiséget kell enni, az ötszöri étkezést javasolják általában.

A lelki egészség alapja pedig a stressz csökkentése. Ugyan mindenki keveredhet nehéz élethelyzetbe, az már egyáltalán nem mindegy, hogyan kezeljük azt. Relaxációval, meditációval, egy jó beszélgetéssel könnyíthetünk a lelkünkön. Ha segítségre van szükségünk a kikapcsoláshoz, akár az okosóra is a segítségünkre lehet. Ha megcsinálunk az óra segítségével egy-egy, néhány perces irányított légzőgyakorlatot, máris tettünk a lelki egészségünk érdekében egy lépést. A lényeg, hogy ne hanyagoljuk el az igényeinket, mert ahogyan a testünket, úgy a lelkünket is táplálnunk kell. Az „énidőről” sem szabad elfelejtkezni: egy jó kávét a kedvenc zenéddel, néhány oldalt az éppen olvasott könyvből, vagy egy epizódot kedvenc sorozatodból bármikor megérdemelsz.