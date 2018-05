Fürdőszobai habzsi-dőzsi, avagy testhab újdonságot teszteltem

Külcsín

Ránézésre érdekes hibrid megoldásnak tűnik: méretre akkora, mint egy dezodor, a fúvókája, mint egy hajhabé. A design egyébként csinos és össze sem téveszthető, hozza a NIVEA-tól megszokott színharmóniát, ami a vadmálnás és uborkás változat esetén az összetevőkre utaló, pasztell dekorral párosult. A flakon hullámzó alakja stabilan megfoghatóvá teszi, kinyomni sem kényelmetlen.

Habhasználat

Használat előtt a flakont fel kell rázni, majd akárcsak egy borotvahabot, jól irányzott mozdulattal tenyerünkbe nyomhatjuk tartalmát. De vigyázzunk, attól, hogy hab, nem kell belőle hatalmas mennyiség, ráadásul a kifújt adag jó másfélszeresére dagad. A lenti fotó habkupaca például mindkét lábamra tökéletesen elegendő volt.

Felvitel közben a habos állag krémesen lággyá változik, ezért nagyon jól, egyenletesen eloszlatható a bőrön. Pár perc alatt felszívódik, bőrünk tapintása finom puha érzetű lesz utána. Az általam tesztelt változatokat száraz bőrre is ajánlják és úgy gondolom, valóban megfelelő lehet a testhab a normál bőrnél több ápolást igénylő típus számára is.

Ne feledkezzünk meg az illatukról sem, ami nagyon, nagyon kellemes. A vadmálnás-fehér teás változattól picit tartottam, hogy túl édes lesz, de szerencsére nem ez a helyzet. A málnás jelleg helytálló, de inkább a gyümölcsösen friss változatban, ha sütihez kellene hasonlítanom (és megteszem, ettől a mousse elnevezéstől egyfolytában ínycsiklandó habos sütikről fantáziálok), épp csak egy pici porcukrot hintettek a tetejére. Az uborkás-matcha teás változat nála is frissítőbb illatú, igazán kellemes szagolgatni és pozitív, hogy felvitel után a bőrön is még jó darabig érezni az illatát.

Ápoló hatás

Hidratáló hatásuk első rangú, krémezés után pár órával is érezhető, hogy bekentem a bőröm. Nem tűnik el róla, de nem is nehezedik rá. Igaz, most még nincs kánikula, gyanítom, hőségben sem válna tőlük ragacsossá a bőröm. A két limitált változat egyformán jól tette a dolgát, különbség esetükben tényleg csak illatukban van. Tartozik egyébként a családba két NIVEA illatú változat is, amelyek világos- és sötétkék színeket kaptak, a különbség közöttük pedig abban áll, hogy a sötétebb színváltozat extra száraz bőrre készült.