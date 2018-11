Nincs mese, írok egy mesét! (X)

Vajon szánok időt olyan dolgokra, amik igazán feltöltenek? Ezt a kérdést mindannyiunknak érdemes időnként feltenni, és ha őszintén válaszolunk rá, akkor a felismerés valószínűleg lehangoló lesz. Ki ne emlékezne arra a gimnazistára, aki házi feladat vagy délutáni edzés helyett a saját kis novelláit írta egész este? Ezek a lelkes, önmegvalósításra törekvő gyerekek is mi voltunk, és ha végre eltöröljük a „nincs nekem ilyenekre időm” mondatot, akkor ezt a rég elfeledett énünket is újra megtalálhatjuk.

Az INKA Gabonakávé meseíró pályázata elsősorban most azokhoz szól, akik az írásban lelik örömüket, és akiknek a fantáziavilág jelenti a kikapcsolódást. Sokszor előfordul, hogy a kisgyerekek fejből mantrázzák már az összes mesekönyvet, ami a polcon található. Ilyenkor kell elővennünk a kreativitásunkat és saját történeteinkkel szórakoztatni elalvás előtt a piciket. Sokan nagyon szeretünk új meséket kitalálni, és az írás is gyakran kedvenc elfoglaltságaink közé tartozik, épp csak a motiváció hiányzik ahhoz, hogy ezeket a kis sztorikat papírra is vessük. Most azonban nincs több kifogás: mi lehetne nagyobb motiváció, mint a publikálás lehetősége? És ha ezért még díjat is nyerhetünk, akkor tényleg nincs több ellenérv!

A meghirdetett pályázatra a jelentkezők saját, fiktív történettel nevezhetnek minimum 2.500, maximum 10.000 karakternyi terjedelemben. Az alkotásokat egy háromtagú zsűri értékeli, köztük Varró Dániel, József Attila-díjas magyar költő, aki a beérkezett pályaműveket kreativitás, egyediség, tartalom, üzenet és megvalósítás alapján értékeli majd. A pályamunkákat 2018. december 16-ig lehet feltölteni az inkamese.wellunic.hu weboldalon. A fődíj egy 50.000 Ft értékű ékszerszett, de a legjobb tíz pályamű írói szintén értékes ajándékcsomagban részesülnek, emellett történetük belekerül az INKA saját kiadású mesekönyvébe, amit egyedi illusztrációkkal e-book formájában publikálnak majd.

A teljes pályázati kiírás itt érhető el: inkamese.wellunic.hu