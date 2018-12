A holt-tengeri víz ereje simogatta bőrömet – NAAVA szemkörnyékápoló-teszt

A NAAVA szépségipari márka a természet legrégebbi elemeiből készíti el bőrápolóit, az olyan értékes összetevők mellett ugyanis, mint az argánolaj, a szőlőmagolaj vagy a szezámmagolaj, a Holt-tenger iszapját és vízét is felhasználják kozmetikumaikhoz. Nem kivétel ez alól a NAAVA Argan Beauty termékcsaládjához tartozó Argan Beauty Aktív Revitalizáló Szemkörnyékápoló sem, amelynek már megjelenése is meglepetéseket okozott.

A szemkörnyékápoló ugyanis nem a megszokott 15 ml-es kiszerelést kapta, hanem az arckrémektől elvárt 50 ml-es tégelyben vásárolhatjuk meg, ez pedig óriási mennyiség, ami ár-érték szempontjából sem elhanyagolható tényező. A tégelyes krémet így hát bátran kenhetjük reggel és este is, nem kell félve porciózgatni az adagokat, hogy minél tovább elég legyen – biztosan elég lesz.

A megjelenése máskülönben tetszetős, nem túlbonyolított, inkább a praktikum jellemzi, amit a rézszínű, tökéletesen záródó kupak dob fel. Pozitívuma a krémnek, hogy minden leírás, tudnivaló magyarul van rányomtatva, így sok más világmárkától eltérően itt nem kell percekig forgatni sem a dobozt sem a tégelyt, hogy a minibetűk közt megtaláljuk a hozzánk címzett mondatokat.

Tapasztalatok a használatáról

Frissítő, feszesítő, kimondottan a szemkörnyéki finom bőr ápolására kifejlesztett kenőcsről van szó, amibe hatféle bőrpuhító emollienst tettek, köztük olívaolajat, amely kiváló hidratáló, zsírsavakat és E-vitamint is tartalmaz, argánolajat, aminek bőrre gyakorolt jótékony hatásairól ódákat lehetne zengeni, valamint szezámmagolajat, amely szintén remek természetes bőrpuhító.

Antioxidánsként az argánolaj mellett került bele szőlőmagolaj és tocopheryl acetate is, ami a tiszta E-vitaminhoz hasonló tulajdonságokat mutat. És a hatóanyagok sora itt még nem ér véget, ugyanis háromféle hidratáló összetevő is került a szemkrémbe, köztük a holt-tengeri víz is, mely magas ásványianyag-tartalmú összetevő, hozzájárul a bőrön lévő gyulladások enyhüléséhez.

A krém állaga géles-krémes, nagyon lágy, remekül eloszlatható, a színe áttetszően fehér. Felvitelt követően finoman hűsíti a bőrt, ez meglepően kellemes tulajdonság még most télen is, tavasztól pedig, úgy gondolom, még áldásosabb lesz egy kis hűsítő érzet majd bőrünknek.

Felvitelt követően finom, nedves érzetet ad a bőrnek, de nagyon gyorsan felszívódik, egy perc múltán már nyugodtan sminkelhetünk is rá. Bőrömet nagyon finom puhává, egyenletesebbé tette, már egy használatot követően is érezhető volt egy villámhatás, anélkül, hogy kellemetlen rétegként tapadt volna rám. A hidratáltság, amit bőrömnek adott, egész nap kitartott, szemkörnyékem frissebbnek hatott még a nap végén is. Mivel bőröm zsírosodásra hajlamos, mégis vízhiányos típus, a szemkörnyékem kiemelten igényli a megfelelő hidratálást, most, úgy látom, ezt valóban megkapta: szemkörnyékem kisimultabb, kipihentebb látványt nyújtott.

Sminkelésnél sem a korrektornál, sem pedig az alapozónál nem okozott gondot, sőt nagyon jól el lehetett dolgozni rajta a dekor készítményeket, amelyek nap közben is tartósan a helyükön maradtak. Illata nagyon enyhe, kellemes tisztaságillat, egyáltalán nem zavaró az orrnak, nekem pedig a bőrömet sem irritálta a készítmény illatanyaga.

A krémmel összességében nagyon jók a tapasztalataim, jó érzés felvinni, láthatóan és érezhetően hidratálttá, ápolttá teszi a szemkörnyéket, a mennyisége pedig hatalmas, így a 4000 forint körüli ára roppant kedvezőnek mondható. Számos hasznos, természetes összetevőt tartalmaz, amelyek áldásos hatással vannak a bőrre, így azt gondolom, ha valaki szeretne elkezdené célzottabban is ápolni szemkörnyékét, ehhez a NAAVA Argan Beauty Aktív Revitalizáló Szemkörnyékápoló első osztályú készítmény lesz.