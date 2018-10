Így használd a mosógéped – trükkök és praktikák, amikkel hatékonyabb lesz a mosás

Túlpakolt mosógép

Klasszikus hiba – és hosszú távon komoly károkat okozhat a mosógépnek – hogy a maximális töltősúlyt kihasználva telepakoljuk a gépet (például pléddel, nagyobb ruhákkal, ágyneműkkel), de megfeledkezünk arról, hogy ezek nagyon sok vizet képesek felvenni, és így jelentősen megnő a súlyuk. Ez a teher a legstrapabíróbb gépet is tönkreteheti. De nem csak ez a hátránya a túltöltésnek, hanem az is, hogy a ruhák így egy nagy gombócba tömörülve szorosan összetapadnak, és nem tudnak mozogni a mosás közben. Mivel nem dörzsölődnek egymáshoz, a szennyeződés nem távozik el maradéktalanul belőlük, és hiába használsz jó mosószert, nem lesznek olyan tiszták a ruháid, mint szeretnéd.

Bent felejtett ruhák

A mai mosógépek nagyon hatékonyan centrifugáznak, és szinte alig marad víz bennük a program végén. De valamennyi nedvesség mindig lesz bennük, és ha nem teregeted ki rögtön azután, hogy „lejárt a mosógép”, elkezdenek dohosodni, és elszaporodnak bennük a penészgombák és különféle kórokozók, mert számukra ez a nedves környezet tökéletes életfeltételeket kínál. Nemcsak a ruháidban, hanem gépben is megjelennek ilyenkor a gombatenyészetek, és ezt már nehéz lesz kiirtani. Érdemes ezért késlekedés nélkül kiteregetni, a mosás után pedig jó, ha nyitva hagyod a géped ajtaját, és kihúzod a mosószer-adagoló fiókot is, hogy szellőzhessen, és kiszáradhasson. Ha rendszeresen megfeledkezel róla, hogy a ruhákat kivedd, akkor a mosás indításakor állíts be a telefonodon riasztást, ami figyelmeztet rá, hogy mikor ér véget a mosóprogram!

Mosószert csak mértékkel

Attól még nem lesznek kétszer olyan tiszták a ruháid, ha dupla annyi mosószert használsz, mint amennyit a dobozán található használati utasítás ajánl. Az viszont előfordulhat, hogy az öblítés nem „viszi ki” teljesen a ruhákból a mosószert, és a bőrödet irritálni fogják a benne maradt szemcsék. Hasznosabb inkább kétszer kimosni egy ruhát, ha nagyon piszkos, de a túlzásba vitt mosószer-adagolással biztosan nem érsz el jobb eredményt. Ha rendszeresen „termel” a háztartásod nagyon szennyezett textíliákat, akkor érdemes fontolóra venni egy Gorenje WaveActive mosógép vásárlását, mert ezek a masinák gőzprogramot is használnak, amivel képesek lebontani a szövetszálak közé erősen beépült szennyeződéseket is.

Folttisztítás mosás előtt

A legjobb mosógép hatékonyságát is növelheted azzal, ha a foltokat kicsit kezeled a mosás előtt. Ez egy pici extra időráfordítást jelent ugyan, de sokkal szebbek lesznek a ruháid, ha az erős szennyeződésekre a mosás előtt pár csepp folttisztítót teszel, és beledörzsölöd.

Ecet, sütőpor és szódabikarbóna

Az ecet, a sütőpor és a szódabikarbóna nagyon jó szolgálatot tehet neked a ruhatisztításban. Tégy egy lavórba 1-2 dl ecetet, majd áztasd be a ruháidat pár órára, és mosd ki a szokásos módon géppel! Az ecet a színes ruháidon is segíthet, ha a túl sok mosópor fehér foltot hagyott rajtuk: indíts el egy gyors, ecetes programot, és a folt a múlté! De ecetet akkor is használhatsz, ha egy ruha engedi a színét: áztasd ecetes vízben, majd ezt követően mosd ki! Ha a mosásokhoz rendszeresen használsz ecetet a ruhák szöszösödését is enyhítheted!

A szódabikarbóna régóta ismert fehérítő tulajdonságáról, így a valaha fehér, de mára elszürkült ruháidat is felfrissítheted ezzel a porral. Az izzadságfoltokat is halványítja, ha szódabikarbónás–vizes masszát teszel az érintett részre, és állni hagyod!

A szódabikarbónához hasonlóan a zsíros foltokra remek megoldás lehet a sütőporos–vizes massza is, amelyet hagyj állni a folton egy éjszakán át, majd most ki! De használhatod a fehér ruhák elszürkülését megelőző szerként is: mosáskor adagolj egy kevés sütőport a mosóporhoz, így nagyobb az esélye annak, hogy a fehér ruháid nem szürkülnek be.