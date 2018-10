Miért fontos a fájdalomcsillapítás?

Minden költői túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy vélhetően nincs olyan ember a földön, aki ne tudná, mit jelent a fájdalom, mindenkinek az életében előfordulnak olyan esetek, amikor a test ezzel a kényelmetlen érzéssel jelzi, hogy gond van. Gyerekként megtanultuk, hogy jobb a baleseteket elkerülni, hiszen azok nagyon kellemetlen fájdalomérzettel járnak. Abban is megegyezhetünk, hogy a fájdalom szubjektív, mert mindannyian a tapasztalatainkra építve tudjuk meghatározni az érzés jellegét.

Attól függően, hogy a fájdalom milyen mértékben csap le ránk, beszélhetünk lassan fellépő vagy hirtelen bekövetkező fájdalomról. Attól függően, hogy az mennyi ideig tart, megkülönböztetünk krónikus és akut fájdalmat. Utóbbi hirtelen jelentkezik, általában élesen hasogató, a célja pedig az, hogy a szervezetre lecsapó veszélyre terelje a figyelmet. Akik balesetet szenvednek, esetleg égési sérülésük van, vagy műtéten esnek át, ezt a fajta jelzést tapasztalhatják. Többek között a szüléskor fellépő fájdalmat is ebbe a kategóriába sorolják a szakemberek. Intenzitásától függőn lehet erős vagy gyenge az fájdalom, hosszát tekintve pedig a néhány percestől a heteken át tartóig is előfordulhat. Az akut fájdalom a legtöbbször addig tart, míg maga a fájdalmat kiváltó ok, annak megszűnésével a fájdalom is eltűnik. Ám bizonyos esetekben a kezeletlen akut fájdalom akár krónikus fájdalom kialakulásához is vezethet.

Komoly következményekkel járhat

A krónikus, hosszú ideig tartó fájdalomnak, amelyet nem csillapítanak, komoly következményei lehetnek. A kutatások szerint a fájdalomérzet hatására megváltozik az idegek működése: ha gyakran van hosszú ideig tartó fájdalma az embernek, egy idő után akár kiváltó ok nélkül is előtörhet a kellemetlen érzet.

A krónikus fájdalmak esetében fontos szerepe van a rendszeres mozgásnak, mind az ízületi gyulladásos, mind a porckopásos megbetegedéseknél. A rendszeres mozgás amellett, hogy hozzásegít az ideális testsúly kialakításához, megtartásához, jótékony hatással van az ízületek, izmok, inak anyagcseréjére. Sajnos a krónikus fájdalmakból egyenesen következik a mozgásszegény életmód, az pedig hosszabb távon az izmok görcsösségét hozza magával. Ha viszont átmozgatjuk a testünket, ez a hatás csökkenthető vagy elkerülhető, sőt az inak, izmok állapota javítható is bizonyos esetekben.

A szakemberek szerint napi fél óra sétával is nagyon sokat tehetünk az egészségünkért. Persze azt sem szabad elfelejteni, hogy a sportolást csak fokozatosan szabad beépíteni a hétköznapokba, ugyanis hirtelen terheléssel nemhogy javítanánk, még ronthatunk is az állapotunkon.

