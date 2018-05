Miért éppen Tunézia?

Tunézia, az arab országok gyöngyszeme, a fehér homokos tengerpartok és a csodás látnivalók országa több szempontból is tökéletes választás a kikapcsolódni vágóknak. Nemcsak azért ideális, mert a közösségi oldalakon varázslatos fotókkal büszkélkedhetünk, hanem mert Tunéziában tényleg úgy érezhetjük, hogy a paradicsomban vagyunk, miközben a pénztárcánkon nem látszik ez meg. A sokszínű élményeket tartogató ország minden korosztály számára ígér felejthetetlen programokat. A fehér homokos tengerpartok lenyűgöző világa mindenkit elvarázsol, akik pedig az összes turisztikai látnivalót szeretnék megnézni, azok bizony igencsak sűrű programra számíthatnak. A legnépszerűbb tengerpartok telis-tele vannak szállodákkal, így minden adott a tökéletes nyaraláshoz – amit a helyi időjárásnak köszönhetően még novemberben is megejthetünk. A tunéziai hotelek legtöbbje a gyerekes családok számára kiváló alternatíva, sok helyen ugyanis animátorok várják a kicsiket, amíg a szülők pihennek vagy kikapcsolódnak. Szinte minden szállodában van gyerekmedence is.

A számtalan látnivaló közül kiemelkedik a főváros, Tunisz medinája, az óvárosi rész, ahol valóban úgy érezhetjük, hogy időutazásba cseppentünk. A világörökségi részen a szűk utcákban bazárosok egy mesebeli letűnt kor emlékét elevenítik fel: a városrész élettel teli, zajos, színes, illatos kavalkádja olyan erővel csap le a látogatóra, hogy garantáltan felejthetetlen órákat tölt ott mindenki. A Bab el Bahar, a tengeri kapu az egyik kiemelt helye az óvárosnak, de Hamouda Pasa mecsetét és sírhelyét mindenképpen érdemes megnézni. Van egy mesés falu Tunéziában, Sidi Bou Said, ahol minden varázslatos: a mesés öböl, a fehér falú, kék tetejű épületek, a gyönyörű panoráma mind-mind hozzájárulnak a falu egyedi hangulatához. A halászfaluban a színes virágokkal szegélyezett sétálóutcákon is bazárosok várják a turistákat.

A kairouani mecset az iszlám egyik kiemelt színtere, a szent hely építészete, díszítettsége minden látogatót elvarázsol, ezért akik Tunéziában járnak, ne hagyják ki Kairouant. A Bardo Múzeum ugyancsak kötelező program: a világ legjelentősebb múzeumai közé sorolt gyűjtemény számtalan kincset rejt. Mindenkinek érdemes felkészülnie, hosszú órák szükségesek ahhoz, hogy mindent szemügyre vehessünk a római, bizánci, pun és az iszlám kultúra lenyomataiból. Az első és második században épült Bulla Regia a római kor földalatti villáit rejti, a forróság elől menekültek oda a jómódú tulajdonosaik. Ám Tunézia látnivalói közül ez csak néhány, a kicsi ország millió élménnyel várja a látogatókat. Azoknak, akik jól döntenek, és Tunéziát választják következő úti célként, mindenképpen érdemes tájékozódniuk a helyi szokásokról, az óriási vendégszeretetet érdemes azok betartásával is meghálálni.