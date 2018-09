Mi a közös a kézműves kenyérben és az etióp kávéban?

A Nespresso Master Origin kávék közül az Ethiopia egy igazán különleges párhuzamot tárt fel a kávé és a tradicionális kenyérkészítés folyamatai között. Etiópia a kávé őshazája, és azon kevés helyek egyike, ahol vadon termő kávécserjék is fellelhetők. Az etióp kávéhoz hasonlóan léteznek ősi gabonák is: ilyen például az első ember által termesztett gabona, az alakor. Az etióp, vadon termő kávéfajták és az alakor búza is eredeti génállománnyal maradtak fent, ezért ízük és összetételük egyedi és komplex.



A kávé és a gabona feldolgozása során is tradicionális eljárást alkalmaznak a mesteremberek. Az alakor feldolgozásánál köves hántolót használnak, a szél segítségével szárítják és választják le a pelyvát a magról, ezután őrlik a szemeket. Etiópiában a farmerek az alakorhoz hasonlóan a kávécseresznyét hetekig a napon, a szél segítségével szárítják. Részenként forgatják, és 4 hét alatt addig aszalják, amíg a kávécseresznye roppanós nem lesz. A gyümölcshúst ezután törik le a szemekről, éppen úgy, ahogy az alakor búzáról a pelyvát.

„Az emberi szakértelem és az időzítés kulcsfontosságú a kávé és a búza feldolgozása, valamint az alakorból készített kenyér esetében is” – mesélte Fekete Gergő, az Artizán Kézműves Pékség alapítója. Ahogy neki is sok időbe telt a tökéletes kenyér kikísérletezése, úgy a kávémestereknek is hosszú évek tapasztalatára volt szüksége ahhoz, hogy felismerjék, mikor lehet letörni a gyümölcshúst a szemekről a lekvárosan érett gyümölcsös és narancsvirágra emlékeztető ízek eléréséhez. „Ez az időigényes eljárás az Ethiopia kávé »lelke« ugyanúgy, ahogy a természetes kovász a kenyér lelke. Nálunk minden kenyér természetes kovásszal készül. A jó kovásznál pedig kritikus az időzítés. Az időben »elkapott« kovásztól lesz a kenyér íze mélyebb és sokszínű” – avat be minket a tökéletes kenyér titkába Fekete Gergő.

Fedezd fel az új Nespresso Master Origin kávék különböző karakterét! Kaphatók a Nespresso Boutique-okban és a www.nespresso.com oldalon.