Leteszteltük: Maria Galland szemkörnyékápoló

Mielőtt rátérnék tesztelésem eredményére, érdemes pár szót a névadóról is ejteni. Maria Galland a Párizsi Nagyopera táncosnője volt, aki a ’60-as évek elején alapította kozmetikai vállalkozását. Bőre fiatalságának megőrzése érdekében szakított az addigi arcápolási szokásokkal, és új, eredeti koncepciót alkotott meg, amelynek központi eleme a személyre szabott kezelés volt. Azóta a Maria Galland szépségszalonok egész sora nyílt világszerte, ahol a bőr speciális szükségleteinek figyelembevételével segítenek kialakítani a megfelelő arcápolási rutint.

Valódi, felső kategóriás szolgáltatás ez, így hát repesve vártam a lehetőséget, hogy letesztelhessem egy készítményüket. A választás végül a 100 Hydra Lift Eye Cream nevű szemkörnyékápolóra esett.

Az induló helyzet

35 éves, dolgozó anyuka vagyok, aki mindig kevesebbet alszik, mint szeretne, és ez sajnos meg is látszik, míg bőröm alapjáraton is hidratálóért kiált. Méretes ráncaim hál’ istennek még nincsenek, de picike szarkalábak már megjelentek, illetve az örök nyűgöm a szemeim környékének sötétebb bőrszíne, ami miatt 12 óra alvás után is nyúzottnak nézek ki – úgy emlékszem.

A krémnek már a paraméterei is ígéretesek voltak: sehol egy illatanyag, így a krémnek valóban semmi „szaga”, ami nagyon jó, végtére is nem egy szemkrém feladata, hogy illatozzon, arra ott vannak a parfümök. Van helyette egy sor emolliens, hajdinaviasz és argánolaj is benne. Az emolliensek javítják a bőr állapotát, puhává, simává teszik azt. A hajdinaviasz bizonyítottan csökkenti a szem alatti duzzanatokat, táskákat, az argánolajat pedig magas antioxidáns (E-vitamin) tartalma miatt szerethetjük, de lipidekben, zsírsavakban is gazdag.

Mindezek mellett még koffeint is tartalmaz, amely nyugtató, antioxidáns és érszűkítő hatással is bír, vagyis szem alatti puffadás, sötét karikák ellen hatásos lehet, ha azt nem melaninfelhalmozódás okozza. És a sor itt nem ér véget, ugyanis a krém antiaging összetevőket is tartalmaz, a vidrafűlevél és a sziksófű kivonata egyaránt ezt a célt szolgálják, továbbá érdemes megemlíteni peptidkomplex-tartalmát is, amely összetevők szintén segítik a duzzadtság enyhítését, feszesítenek, és nyugtatják a bőrt. Végül a minilexikont a gotu kola (ázsiai gázló) kivonatával zárom, amely tisztító, nyugtató, bőrfelszínt egyenletesebbé tevő és tonizáló hatással is bír. Ilyen méretes és jó összetevőlistát látva, talán mondanom sem kell, jól megugrottak az elvárásaim.

Tapasztalataim a szemkörnyékápolóval

A külcsínt tekintve a márkára jellemző letisztult, ízléses megjelenésű a csomagolás. Kiszerelése álló tubusos formájú, ami hűsítő hatású applikátorfejet is kapott a könnyebb felvitel érdekében. Használata ennek köszönhetően egyszerű, remek, hogy egy kis plusz hűsítő érzést is nyújt, ráadásul nem kell ujjacskánkkal kenegetni, kényelmesebb és szerintem takarékosabb is ezzel a módszerrel.

A krém maga fehér színű, nagyon könnyű állagú, pár perc alatt maradéktalanul felszívódik. Nem hagy ragacsos érzetet maga után, sminkalapként is használható, és való igaz, a pici, szem alatti barázdáimba kevésbé ül bele a smink, de azért nem úgy kell elképzelni, mint egy primert. Egyáltalán nem irritálta sem a szememet, sem szemeim környékét, igaz érzékeny bőrre is ajánlják, így ez elvárható volt.

Durva árkok nem szegélyezik szemeimet, de az biztos, hogy a szem alatti terület általános képén sokat javított. Hatását olyan öt-hat nap elteltével vettem észre, reggel kevésbé látszódtak a kialvatlanság jelei. Bőröm színe egészségesebb lett, láthatóan ápoltabb, tapintásra pedig egész nap nagyon selymes, puha. A ráncok terén kettős érzésem van: egyrészt a kiszemelt egyedek, amelyek halványodását reméltem, megmaradtak, mégis valahogy az összkép(em) kisimultabb lett, de ez lehet, hogy az összes többi hatásának köszönhető. Az eddigi eredmények alapján arcápoló rutinomból biztosan nem fogom kivenni, egyúttal kíváncsi vagyok, hogy további egy-két hét elteltével milyen változásokat veszek majd észre használata mellett.