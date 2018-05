„Már aznap sorozatokat néztem, és olvastam az „új” szememmel” – így szabadulhatsz meg örökre a lencséktől (x)

Az ember felébred reggel, és azonnal tapogatózni kezd a szemüvege után. Ismerős? Csúszkál, bepárásodik, leesik, kilazul… nyáron szóba sem jön a napszemüveg… és egyáltalán. Miért is viselnél állandóan egy eszközt az arcod előtt, nem igaz? A többség már eljutott idáig, és régen váltott kontaktlencsére, vagy csak néha visel szemüveget. Könnyen elképzelhető a felszabadultság, ami a lencseviseléssel jár. Nincs rajtam szemüveg, végre szabadon mozoghatok, sminkelhetek… de azért ez mégsem ugyanaz, mintha a saját szemünkkel látnánk élesen. Hiszen van azért macera a lencsével is bőven. Például…

Ha nem tökéletesen tisztán kerül a szembe, az fertőzéseket, látászavarokat okozhat. Mindig kéznél kell tehát lennie a különféle oldatoknak, és persze a toknak – higiénikus formában. Bizonyos sportok nem ajánlottak, és persze vízbe is csak óvatosan mehet az ember. A szúró érzést pedig minden lencseviselő ismeri: jaj, aláment valami… vagy éppen elmozdult, kiesett… minden előfordul.

Jó, jobb, még jobb látásélesség

De mi értelme különféle eszközökkel küszködni, ha létezik tökéletes megoldás a problémára? Az első lézeres szemműtétet a nyolcvanas években végezték el az Egyesült Államokban. Az eljárás lényege, hogy kijavítja a szem fénytörési hibáját, ezzel helyreállítja az éleslátást. A páciens látása olyan lesz, mint bármely, születetten jól látó emberé – vagy még jobb!

Sokan tartanak attól, hogy a szemükön bármiféle beavatkozást végezzenek, ám érdemes tudni, hogy feltalálása óta az eljárást folyamatosan tökéletesítették, fejlesztették, így ma már van olyan módszer, amely egyszerre biztonságos és fájdalommentes.

Dr. Juhász Tibor fizikusprofesszor dolgozta ki a ma ismert legkorszerűbb, legkényelmesebb eljárást a látáskorrekcióra. A FEMTO-nak elnevezett módszer során a milliméter ezredrészének pontosságával, speciális lézerrel védőlebenyt képeznek a szaruhártya felső 10-15%-ából. Egy másik, úgynevezett excimer lézer a lebeny alatt átformálja a szaruhártyát. Valahogy úgy kell elképzelni ezt, mintha egy beépített kontaktlencsét csiszolna a felületre. Ennek köszönhetően természetesen nem lesz szükség többé sem felhelyezett kontaktlencsére, sem szemüvegre. A számítógépes vezérlésnek köszönhetően kizárhatók a komplikációk. Maga a műtét mindössze néhány perc, és a gyógyulás is gyors és fájdalommentes, mivel a szaruhártya könnyen regenerálódik.

A FEMTO kezelés előnyei:

· fájdalommentes

· kényelmes

· pár perces kezelés

· azonnali éles látást nyújt

· műtét után hazamehet a páciens

· nincs idegentest-érzés

· egy nap pihenés elegendő

· gyors gyógyulás

A csoda neve: tudomány

Akik már túl vannak a dolgon, euforikus élményként számolnak be az eredményről. Nem csoda, hiszen annak, aki évek, akár évtizedek óta homályosan lát, egészen különleges megtapasztalni, hogy hirtelen éles körülötte minden – valóban egyik percről a másikra. Olyan, mintha varázsütésre csoda történt volna. Pedig nem csoda, csupán: tudomány.

Az élményt rengetegen megtapasztalhatták már világszerte, köztük ismert emberek is. Brad Pitt, Courtney Cox, Tiger Woods, Rubint Réka, Schobert Norbi, Lola, Tatár Csilla, Gombos Edina, Kembe Sorel vagy sportolók, mint Storcz Botond kajakozó, Kovács Antal cselgáncsozó, Kiss Norbert kamionversenyző mind-mind átestek már a beavatkozáson, és látásuk azóta is tökéletes. „Számítottam rá, hogy kellemetlen lesz, hiszen mindenki félti a szemét, de tizenöt perc az egész” – nyilatkozta Lola, aki örömében sírt a műtét után. „Kész csoda volt. Azonnal láttam” – mesélte az énekes. „Kinéztem a klinika ablakán, és láttam, milyen autó megy el az utcán. Már aznap sorozatokat néztem, és olvastam az „új” szememmel. Azóta pedig kinyílt a világ, egyszerűen minden más így!”

Mindez fél éve történt, és Lola látása nemhogy nem romlott – amitől tartott ­-, de 125%-osra mérték be a kontrollon. Az énekesnő ugyanis a Sasszem lézeres szemműtétet választotta, amelynek eredményeként gyakori a 125%-os látásélesség, de előfordul akár 160%-os eredmény is!

Átment a legszigorúbb szűrőkön is

Ennek a precizitásnak és biztonságnak köszönhető, hogy az Amerikai Haditengerészet és a NASA is felfigyelt a fejlesztésre. Sokáig ugyanis nem vettek fel olyan jelölteket, akik szemműtéten estek át, és vadászpilótáiknak, űrhajósaiknak sem engedélyezték a korábbi lézerkezelések alkalmazását. Ám az új, FEMTO módszert ezek a rendkívül szigorú feltételrendszerrel működő szervezetek is elfogadták, sőt, a U.S. Navy saját lézerek vásárlásáról intézkedett.

De a legjobb az egészben az, hogy a tökéletes látás már nemcsak sztárok és top alkalmazottak számára elérhető, hiszen Magyarország legnagyobb lézerklinikáján is több tízezer FEMTO kezelést végeztek már. Csak egy kis bátorság, és nincs több vesződés a szemüveggel, kontaktlencsével!

Jelentkezz most az ingyenes alkalmassági vizsgálatra, és két óra alatt kiderül, lehetsz-e te is „sasszemű”!