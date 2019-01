Halottnak tettette magát, hogy megnézze, mit csinál a macskája

Állítólag a macskák – de egyesek szerint még a kutyák is – gondolkodás nélkül felfalnák a holttestünket, ha sokáig lennének vele egyéb élelem nélkül összezárva. Egyszerűen ezt diktálja nekik az evolúciós ösztön. Valószínűleg épp ezért sokan elgondolkodtak már, hogy szerető kedvencük vajon ugyanúgy falatozna-e belőlük váratlan haláluk esetén. Most egy férfi ki is próbálta a dolgot macskájával. És a végeredmény?

A macska egyébként egészen kedvesen reagált, nem próbálta megkóstolni a földön heverő gazdit, csak kedvesen dörgölőzött hozzá. Persze nyilván tudta, hogy a férfi igazából nem halt meg, szóval nem biztos, hogy érvényesnek tekinthetjük a kísérletet…

BoredPanda