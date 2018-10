Leggyorsabb stresszűző módszerek otthonra

Nincs olyan nap, hogy ne kezdenénk el idegeskedni valamiért, az persze már más tészta, hogy ki hogyan kezeli a feszültséget. Vannak, akik kényszerevőkké válnak, mások mániákus sportolásba kezdenek – utóbbiak talán a szerencsésebb utat választják. Megint mások szakemberek segítségével próbálják a lelki gondjaikat áthidalni, de akadnak, akik a barátaik, vagy családtagjaik nyakában sírják el a bánatukat kisebb-nagyobb sikerrel. Vannak azonban olyan speciális technikák, amelyek viszonylag gyorsan mulasztják el a stressz tüneteit és hatékonyak,sőt szinte bárhol bevethetjük őket, vagyis rövid távon tökéletes stresszűzők.

Stressz ellen

Tudtad, hogy vannak olyan kézmozdulatok, amelyekkel elűzheted a feszültséget? Valószínű, hogy ez első hallásra meglepő, de ha szkeptikus vagy, egy próbát akkor is feltétlenül megér. Az egyik leghatásosabb az Élet mudrája. Az ujjaiddal kell játszanod, tedd a következőt: érintsd össze a hüvelykujjadat a gyűrűssel és kisujjaddal, a középsőt és a mutatót pedig érintsd egymáshoz kinyújtva. A mudra állítólag nagyon hatékony, csökkenti a fáradtságot, és a hozzáértők szerint a látásra is jó hatással van. Ha stresszes vagy, tedd meg ezeket a mozdulatokat és meditálj néhány percig ebben a testhelyzetben. Ha beválik, ne hagyd abba, minden nap csináld a gyakorlatot és feltöltődsz energiával.

Vannak, akik arra esküsznek, hogy a stresszes helyzetekre a legjobb megoldás a figyelemelterelés. Vagyis viselkedjünk úgy, mintha nem lennénk feszültek, dühösek. Van az a mondás, hogy a nevetés a legjobb orvosság, ugye ismered? Nézzünk egy vicces filmet, menjünk buliba, töltsük az estét a barátainkkal, táncoljunk vagy sportoljunk! E két utóbbi különösen hasznos, mert gátolja a szervezet stresszválaszát, és kifejezetten antidepresszáns hatása van.

Feszült vagy?

Bár nem mindenkinek vannak házikedvencei, egyre nagyobb körben ismert a tény, hogy a kutyák és a macskák jó hatással vannak a lelkünkre, sőt a testünkre is. A magas vérnyomásban szenvedőknek lassan receptre írják fel a kiskedvenceket, és a magányos lelkeknek is nagyon jól jön egy szőrös társ. A stressz kapcsán is hasonló a helyzet: mondhatjuk, hogy az állatok ösztönösen megérzik, ha a gazdájuk feszült vagy szorong, és ezért mindent bevetnek, hogy kimozdítsanak a kellemetlen állapotból. A kedveskedő, doromboló cicák és a ragaszkodó kutyák tökéletes orvosságok a feszült helyzetekben.

Bár igazán közhelynek tűnik, a zene is jó választás, ha csökkenteni szeretnéd a feszültséget. Ezt a muzsika szárnyain több módon is megteheted. Van, hogy a klasszikus zene nagyjai hozzák el a megnyugvást, a komolyzene ugyanis képes elcsitítani a legnagyobb érzelmi hullámokat is. A másik megoldás pedig az, ha a valami igazán kemény zenére kapcsolsz és kitombolod magadból a stresszt. Ha autóban ülsz, a zene könnyen elérhető és a segítségedre is lehet, de akár otthon is izzhatnak a hangszórók, ha a feszültség oldása a cél.

