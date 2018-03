Laktózmentes húsvét: ez is lehet a menü

Azoknak, akik a kulináris élvezetekért rajonganak, elég csak imádni a finomabbnál finomabb ételeket. Azoknak viszont, akik felelősek az ételekért, bizony először ki kell találniuk, utána be kell szerezni a hozzávalókat, majd nem utolsó sorban el is kell készíteni azokat. Az ételallergiában szenvedőknek még nehezebb a dolguk, hiszen arról is gondoskodniuk kell, hogy ne kerüljön allergén az ételekbe. Olyan húsvéti menüt hoztunk, ami ugyan nem mentes a tejtermékektől, de a laktózérzékenyek is nyugodtan fogyaszthatják.

Tárkonyos raguleves

3 ek. zsír

1 vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

só

bors

tárkony

3 sárgarépa

2 petrezselyem

1,5 dl növényi tejszín

fél citrom

30 dkg zöldborsó

25 dkg csirkemell

A zsírban párold üvegesre a hagymát, majd tedd hozzá a csirkemellet és addig pirítsd, míg ki nem fehéredik. Utána öntsd fel vízzel. Ha felforrt, tedd bele a fűszereket és a zöldségeket. Főzd negyed óráig, majd mehet bele a borsó és a fokhagyma is. Amikor minden megfőtt, öntsd hozzá a tejszínt, majd a citromlevet, és főzd 1-2 percig.

Sertéskaraj ananásszal és mozzarellával

8 szelet karaj

8 szelet sonka

1 ananász

laktózmentes mozzarella

olívaolaj

só

bors

fűszerkeverék ízlés szerint

A karajt sózd, borsozd, szórd meg fűszerkeverékkel és locsold meg olívaolajjal. A meghámozott ananászból vágj le 8 szeletet úgy, hogy a közepeket távolítsd el. A mozzarellákat is vágd fel és készítsd elő a sonkát is. A karajokat pirítsd olajon, 2-3 percig egy-egy oldalát, majd tedd őket a tepsibe. Rakd rájuk az ananászokat, a sonkát és sajtot, majd irány újra a sütő. Érdemes előtte megsütni az édesburgonyát, kevés olívaolajjal, sóval borssal ízesítve.

Mennyei mozzarellás bundás kenyér

Ha úgy érzed, a húsvéti menü akkor teljes, ha a sonka és a kalács mellett van valami izgalmas újdonság is, lepd meg a családot egy jó olasz bundás kenyérrel. Végtelenül egyszerű, ám annál finomabb. Az a lényeg, hogy a kenyerek közé tegyél laktózmentes mozzarellaszeleteket és úgy mártsd meg a tojásban. Érdemes alaposan összenyomkodni a kenyereket, mielőtt mártod, hogy ne essenek szét. Ezzel a töltött bundás kenyérrel biztosan sikert aratsz!