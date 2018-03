Először sokkolt, de mára teljes rutinnal élem a hétköznapokat

Anitánál laktózintoleranciát diagnosztizáltak néhány évvel ezelőtt, azóta megtanult együtt élni a helyzettel: „Négy évvel ezelőtt azt vettem észre, hogy valami nincs rendben az emésztésemmel. Volt, hogy hirtelen rohannom kellett a mosdóba, mert hascsikarásom lett, máskor annyira felpuffadtam a gázoktól, hogy nagyon kellemetlenül éreztem magam. Sohasem diétáztam, de nem is ettem túl sokat, így fogalmam sem volt, mi történik velem. Az orvosom az első lehetőségek között szerette volna kizárni az ételallergiát, ezért több vizsgálatot is megcsináltattam, amiből kiderült, hogy laktózérzékeny vagyok.”

„Először sokkolt, korlátnak éreztem, de mára teljes rutinnal élem a hétköznapokat és tudom, hogyan kezeljem a helyzetet. A férjemmel megbeszéltük, hogy ha sütünk, főzünk, laktózmentes termékeket használunk, így nem kell kétszer dolgoznunk. Szinte semmi különbség nincs a főttek, sültek esetében az ízekben. Általában minden helyettesíthető is, így tényleg nincs gondom ezzel. Nem örülök annak, hogy így reagál a szervezetem, de ez van, ezt kell szeretni. Az ünnepek sem jelentenek nagy kihívást, hiszen olyan élelmiszereket veszünk, amik laktózmentesek és abból főzünk, sütünk. A húslevessel nem lesz gond, a töltött káposztát laktózmentes tejföllel eszem, a sós rudat pedig laktózmentes sajttal fogom feldobni.”

Mi az a laktózérzékenység?

A tejcukor, vagyis laktóz az emlősök tejének egy cukorkomponense. Laktózintolerancia akkor jelentkezhet, ha a laktóz vékonybelekben történő lebontásáért felelős enzimet, a laktázt a szervezet egyáltalán nem vagy nem kellő mennyiségben állítja elő. Az enzim hiányában a laktóz nem szívódik fel a vékonybél falán át, így továbbhalad a vastagbélbe. Az itt található baktériumok feldolgozzák a laktózt, elkezdik erjeszteni. Az erjesztés során nagy mennyiségű gáz keletkezik, puffadás és gyomorproblémák jelentkezhetnek. Ha a tejcukor-érzékenységet nem ismerik fel időben, tovább csökkenhet a szervezet laktáztermelése. Ez a folyamat pedig könnyen eljuthat a teljes laktózérzékenységig is.

A laktózérzékenység típusai

A laktóz érzékenység egyik típusa a kor előre haladtával természetes módon alakul ki. Ez a tejcukor-érzékenység felnőtt korban jön elő. Van olyan laktózérzékenység is, ami veleszületett intolerancia, itt genetikai rendellenesség akadályozza a laktáz enzim termelését. Másodlagos laktózérzékenységnek azt nevezzük, ha a külső környezeti hatások miatt alakul ki a tejcukor-érzékenység. Az ilyen laktózintolerancia sokszor ideiglenesen okoz tüneteket, amikor a kiváltó ok megszűnik, a tejcukor-érzékenység mértéke is csökken.