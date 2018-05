Kvíz: Mennyire bírod a fájdalmat?

Ha jobban belegondolok, életem legkeményebb időszaka az volt, amikor szakítottam életem nagy szerelmével. Bár én döntöttem úgy, hogy nincs más megoldás, mint pontot tenni a kapcsolatunk végére, mert előbb-utóbb ki fog csinálni az állandó stressz és szorongás, amit mellette élek át, mégsem volt könnyű kimondanom a végső szót. Miután elköszöntünk egymástól, hetekig úgy éreztem, mintha szíven szúrtam volna saját magamat, szabályosan fizikai fájdalom járt át, ha rá gondoltam. De igyekeztem az elmémbe furakodó szép emlékeket mindig valami kellemetlennel semlegesíteni, hogy emlékeztessem magam arra, miért is döntöttem úgy, ahogy. Aztán egy reggel felébredtem, megráztam magam, és azt mondtam: francba már a nyűglődéssel, ideje továbblépni! Eldöntöttem, hogy teljesen új életet kezdek, hogy semmi ne is emlékeztessen rá többet. Úgyhogy kerestem magamnak új albérletet, új munkahelyet, és egy hónappal később már máshonnan és máshová jártam dolgozni, és ez a szélsőséges terápia ha nem is villámgyorsan, de hosszú távon nagyon sikeresnek bizonyult.

Nincs annál nehezebb, mint amikor valamilyen permanens fájdalom gyötör bennünket, és mégis kénytelenek vagyunk a legjobbat kihozni magunkból. És a lényeg szempontjából mindegy, hogy a szívünket törte össze valaki, vagy valamilyen fizikai fájdalom keseríti éppen az életünket. A lényeg ugyanis az, hogy túl kell lépnünk ilyenkor saját magunkon, és csinálni tovább ezt az élet nevű melót, bármennyire nehéz is. De mindenkinél van egy pont, amikor betelik a pohár, és nem bírja tovább. Ekkor nincs más hátra, kell valami hatékony megoldást keresni a problémára. A következő kvízből megtudhatod, te hogy bírod a fájdalmat, mennyire tűröd jól vagy rosszul az élet megpróbáltatásait.