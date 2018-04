Így kerülj egyensúlyba – 3 tipp, hogy kikapcsolj!

Ha a stressz legalább annyira szerves része az életednek, mint a levegővétel, akkor itt az idő, hogy kikapcsolj. Adj időt magadnak a minőségi énidőre, és lépj ki a mindennapi rutinból!

Ajándékozz magadnak élményeket!

Ha valamit mindig is szerettél volna, de nem tetted, akkor váltsd valóra az énidődben! Nem kell nagy dolgokra vagy világ körüli útra gondolnod: ha régóta szeretnél kimenni a legközelebbi parkba, de mindig csak futva vetettél rá egy pillantást, akkor eljött a te időd! Fogj egy piknikkosaradat, töltsd meg mindenféle finomsággal, vedd magadhoz a kedvenc könyvedet, és irány a zöld! Reggelente irigykedve nézted a kávézók teraszán a lattéjukat ráérősen kevergetőket, miközben te csak sietve hörpintetted fel a tiedet? Az énidődben – akár kora reggel vagy munka után – ülj be egy kávézóba egyedül! Felszabadító érzés a tejeskávéd társaságában elmélázni az utca forgatagán.

Küldd el az elmédet szabadságra!

Te is azok közé tartozol, akik annyit gondolkoznak, hogy még éjjel sem tudnak aludni, vagy ha sikerül is álomba szenderülniük, az éjszaka közepén felébrednek? A folyton pörgő gondolatok, az állandó agyalás rendkívül fárasztó. Ha mostanában fáradt és ingerült vagy, és a reakcióidőd is lelassult, jó eséllyel az intenzíven pörgő elméd az oka. Az énidődben küldd el szabadságra az egódat, és csak arra figyelj, ami ott és akkor történik. Ha eszel valami finomat, csak az ízekre összpontosíts, és élvezd minden pillanatát! Ha zenét hallgatsz, válassz instrumentálist, és figyeld a hangszerek harmonikus játékát. De az is jó módszer az agyad kikapcsolására, ha elvonulsz egy kicsit, és elkezded figyelni a légzésedet. Ha közben elkalandoznak a gondolataid, semmi gond, csak figyelj újra a légzésedre – az sem baj, ha végül elalszol, a lényeg, hogy kikapcsolj, és pihentető legyen az énidőd!

Menj ki a természetbe!

Hagyd a városok neonfényeit magad mögött, és menj ki a természetbe! Találj egy olyan helyet, ahol nem a telefonod kijelzőjét nézed, hanem a természet szépségeit. Mindezt egyedül tedd, és semmi másra, csak magadra összpontosíts. A telefonodat pedig még alibiből se vedd elő, ha nincs életbevágóan fontos hívásod: tiszteld magad ugyanúgy, mint ha egy régi, kedves baráttal találkoznál újra, hiszen az ő társaságában sem babrálnál a telefonoddal. Az énidő így lesz igazán értékes, miközben a természetközeli helyek segítenek elmélyülni, és közelebb kerülni önmagadhoz.