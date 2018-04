Kihagyhatatlan látnivalók Magyarországon

Európában is egyedülálló, tematikus tudományos játszóház – mi az? Persze hogy a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ Győrben. A kontinens egyik legújabb oktatási-turisztikai központjának épülete önmagában is izgalmas látnivaló, de számtalan feledhetetlen élményt kínál a programjai, kiállításai által. A központ tematikája elsősorban a közlekedésre, járművekre koncentrál, de szinte felvonultat mindent, ami a mozgáshoz, mobilitáshoz köthető. A kiállítási központban számtalan bemutató eszköz várja a vendégeket a Forma 1-es versenyautótól kezdve a személyre szabott műszerfalakig, 74 interaktív játék, izgalmas és szórakoztató kísérleti bemutatók teszik színessé a programokat 0-100 éves korig. A tudományos játszóház megépülését 1,7 milliárd forinttal támogatta az Európai Unió.

A Kemenes Vulkán Park az ország egyetlen vulkanológiai kiállítása. A vulkánok, na meg a geológia szerelmesei a Kárpát-medence és Magyarország tűzhányóit ismerhetik meg a bemutatón. A celldömölki komplexumba látogatók megtudhatják, hogy a vulkáni folyamatok végigkísérték a bolygó négy és fél milliárd éves történetét, befolyásolták felszínének alakulását, hatottak az élővilágra. Azt a fura párhuzamot is megérthetik a vendégek, hogy ugyan a pusztító vulkánkitörésekben tízezrek vesztek oda, ma milliók élnek a tűzhányók javaival. A tűzhányó terem kicsiknek és nagyoknak kézzelfogható élményeket kínál, a vendégek megnézhetik a freatomagmás hamuszórást és a gejzírkitörést is, mégpedig modellek segítségével, de méltán népszerű az asztali földrengés-szimulátor és a vulkánkutató szkafander is. A projekt európai uniós támogatása 536 millió forint volt.

Tudtad, hogy a szolnoki RepTár, a város repülőmúzeuma egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely Kelet-Európában? Ha még nem, itt az idő, hogy felfedezd a látványos múzeumot, ami jóval több, mint egy nagy repülőgép emlékpark. A látogatók nyugdíjazott és restaurált gépekkel ismerkedhetnek és sok olyan interaktív eszközt is kipróbálhatnak, amelyek különleges élményeket kínálnak. A szórakozást kínáló tematikus park tökéletes kikapcsolódást kínál a családoknak. A muzeális értékű hadirepülőgépek, helikopterek, haditechnikai eszközök is népszerűek a látogatók körében. A magyar repülés történetét hajtóművek, légvédelmi eszközök, különböző relikviák segítenek megismerni. A Reptár létrejöttét 2,7 milliárd forinttal támogatta az Európai Unió.

Magyarország új turisztikai látogatóközpontja, a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum hazánk egyik legizgalmasabb látványossága. Az interaktív ökocentrum szórakoztatóan mutatja be a látogatóknak a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit. A tó Magyarország második legnagyobb tava, élővilága gazdag. Már maga a több szintes látogatóközpont épülete impozáns, egy felszálló madárra hasonlít. Állandó és időszaki kiállítások, háromdimenziós mozi, kilátó torony, játszószobák – a központ igazi paradicsom a családdal érkezőknek és a csoportoknak is. Európa legnagyobb édesvizi akváriumrendszere itt található, a 735 ezer liternyi vízi világ számtalan különleges csodát rejt, a több mint 7 hektáros szabadidőpark az állatbemutatóival és játszótereivel tökéletes kikapcsolódást nyújt mindenkinek. A látogatóközpont európai uniós támogatása 1,9 milliárd forint volt.