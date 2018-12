Készüljünk fel a télre! (x)

Pótoljuk a vitamint!

A hideg idő beköszöntével sajnos búcsút kell intenünk a friss ropogós zöldségek és gyümölcsök nagy részének, de azért igyekezzünk más helyről pótolni a vitaminokat. Déligyümölcsök, aszalt gyümölcsök továbbra is vannak a polcokon, és érdemes a savanyúságokat is képbe hozni. Figyeljünk továbbra is a kiegyensúlyozott táplálkozásra, és télen érdemes megfontolni a táplálékkiegészítőket is. C-vitamint, multivitamint beszerezhetünk bármelyik boltban, ne hagyjuk ki a szedésüket.

Váltsunk zsírosabb bőrápolókra!

Elsősorban az arcunk és a kezünk van kitéve a hideg levegőnek, de nem árt, ha az egész testünkre gondolunk. Cseréljük le a könnyű arckrémünket egy kicsit zsírosabbra! Ezeket a bőr kicsit lassabban szívja be, de alaposan táplálják az arcbőrt a hideg, szeles napokon is.

Ugyanez igaz a kézkrémekre is. Főleg, ha nem hordunk kesztyűt. A hidegtől és a széltől kipirosodik, kiszárad és berepedezik a bőr, így sokkal jobb, ha ezt megelőzzük egy intenzívebb kézápolóval.

Testápolóból is keressünk olyat, amely nemcsak hidratál, hanem táplálja is kiszáradó bőrünket.

Váltsunk fehérre!

Kövessük a divatot, és az idei ruhatárunkba építsük bele a fehér színt. Mindegy, hogy kabát, csizma, kiegészítő vagy éppen egy hatalmas, puha oversize pulcsi, csak legyen fehér. Bármilyen színnel kombinálva vagy akár csak tiszta hófehérbe öltözve meghódíthatjuk a férfi szíveket is, nem csak a havas tájat.

A fogaink is ragyogjanak hófehérben!



Akiknek érzékenyek a fogaik, tudják, hogy számukra a téli időszak igazi kihívást jelent. A forró italok éppoly fájdalmat jelentenek, mint a hidegben a levegővétel, mert ilyenkor még az is fáj. Védekezhetünk egy jó meleg sállal, hogy ne lélegezzük be közvetlenül a hideget, de ez sajnos a forró italokkal szemben nem válik be. Egy finom forralt borról pedig olyan kár lenne lemondani.

Erre már nincs is szükség, és még a csodás hófehér ragyogást is megkaphatjuk!

Ha azt szeretnénk, hogy enyhüljön a fogérzékenységünk, és hogy a fogsorunk legyen a legfehérebb kiegészítőnk, érdemes kipróbálni az Új Sensodyne Extra Whitening fogkrémet.

A fogérzékenység oka, hogy a dentin felszínre került. Ez a fogzománc alatti puhább anyag. Számtalan apró lyukacska található benne, amelyek közvetlenül a fog közepében levő ideghez vezetnek – ez az oka annak, hogy a forró és a hideg is fájdalmat okoz.

Az ÚJ Sensodyne Extra Whitening fogkrém a segítség!

– érzékeny fogú emberek számára kifejlesztve

– eltünteti az elszíneződéseket és fehéríti a fogfelszínt

– napi kétszeri használat mellett hosszan tartó védelmet biztosít a fogérzékenységgel szemben

– napi kétszeri használat mellett egy hagyományos fogkrém minden előnyével rendelkezik

GlaxoSmithKline-Consumer Kft. 1538 Budapest, Pf., 586. Tel.: +36 1 225 5800 Sensodyne.hu A védjegyek tulajdonosa vagy engedélyezett használója a GSK vállalatcsoport.

CHHU/CHSENO/0093/18d

Elkészítés dátuma: 2018.12.18.