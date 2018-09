A kávé, mint lelki táplálék és gondolatforrás

A kávézás fontos és nélkülözhetetlen szokássá válik a legtöbb ember életében, és ha ezt a szokást hosszan megőrizzük, az már önmagában is kiegyensúlyozottságot csempész a napjainkba. A jól ismert emésztésjavító, agyműködést és keringést serkentő fiziológiai effektus mellett tehát a kávénak vagy egy olyan áttételes hatása is, amely a műszerekkel nem mérhető, szemmel nem látható lélek és psziché egészségét védi és táplálja.

A rituálé ereje

A lélekölő stressz, és a pszichédet kikészítő feszültség nem csupán abból származhat, hogy kihajtod magad a munkahelyen, vagy épp nem tudod, hányadán állsz a pasiddal. Attól is felborulhat a lelki békéd, ha valami az akaratod ellenére változik meg a napi ritmusodban, és arra kényszerülsz, hogy feladd jól bevált szokásaidat, vagy pedig eleve nem volt egy kialakított, megbízható életviteled és napirended. Akárcsak a kisgyerekeknek, nekünk felnőtteknek és rendkívül fontos, hogy mindig maradjon valami kapaszkodó, valami állandó és megbízható fix pont, ami tájékozódásként szolgál az élet viharaiban, és ami végső menedékként szolgál akkor, ha minden más körülöttünk szétzuhanni és átalakulni látszik. Az apró, mindennapi kis rituálék, mint amilyen például a reggeli, illatos és forró kávé elszürcsölgetése az ágyban ülve többek között erre szolgálnak. Ilyenkor találja meg újra a lelked azt a bizonyos kapaszkodót, és nyugszik meg attól a tudattól, hogy lám, az életben mégiscsak vannak kiszámítható dolgok, és nem vagy elveszett a világ átláthatatlan, megállíthatatlan sodrásában.

Gondolatébresztő kávézás

A lelked megnyugtatásán túl a kávézás rituáléja – legyen az a reggeli tejeskávé, az ebéd után elfogyasztott erős fekete, vagy a délutáni frissítő koffeinadag –, az agyadat is beindítja. Most nem a koffein serkentő hatásáról van szó, hanem arról a jelenségről, amikor a kávérituálé közben a lelked megpihen, a szellemed szabadabban szárnyalhat. Észrevetted már, hogy sokszor ezekben a percekben támadnak egészen újszerű ötleteid, és a régóta gyötrő problémák megoldása is gyakran ilyenkor villan be egy szempillantás alatt? Nagyon felvillanyozó dolog ez, ami a lelket új erőkkel tölti el, hiszen az értelmed a kávézás alatt olyan új célokat és megoldásokat talált, amiktől egyértelműbbé és járhatóbbá válnak az élet bonyolult ösvényei – legalább az előtted álló napra.