3 nyomós érv a kávé mellett – így hat az egészségünkre

Az egyes emberek igényei nagyban különbözhetnek, de általában azt javasolják az orvosok, hogy 2-3 csésze kávénál többet egy nap ne fogyasszunk. Ennyit azonban nem csak szabad, hanem érdemes is meginni, mert kifejezetten jótékony hatásai vannak! Íme ezek közül néhány, amelyet a tudomány is elismer.

1. Kedélyjavító, depresszió űző

A kávé közismerten stimuláló hatású, és élénkíti az agyműködést valamint az anyagcserét is. A tudomány azt is bebizonyította, hogy nem csak átmenetileg képes felvillanyozni minket a kávé, hanem hosszú távon a kedélybetegségek és a hangulatzavarok, valamint a boldogtalan lelkiállapot ellen is bevethető ez az ital. A bochumi Ruhr Egyetem munkatársainak kísérletei például kimutatták, hogy 2-3 adag kávé után a vizsgált személyek gyorsabban és pontosabban ismerték fel a pozitív tartalmú szavakat, és fogékonyabbá váltak rájuk, mint a negatív valamint a semleges tartalmú szavak iránt. Vagyis a kávé elősegíti a pozitív látásmódot, és áthangolja a nézőpontunkat az élet szebb oldalára.

2. Cukorbetegség ellen

Tudományos tanulmányok sora mutatta ki, hogy napi 4-6 csésze kávé mintegy harmadával képes csökkenteni a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét. A jótékony hatás valószínűleg nem egyedül a koffeinnek köszönhető, mert a vizsgálatok arra jutottak, hogy ez a pozitív, megelőző hatás a koffeinmentes kávék esetében is jelentkezik – igaz, jóval kisebb mértékben.

3. Kávé vs Parkinson-kór

Nagyon úgy tűnik, hogy a Parkinson-kór ellen is bevethető a kávé, bár ezen a téren nem egyforma a hatás férfiaknál és nőknél. Általánosságban az mondható el, hogy legalább napi egy csésze kávé elfogyasztása férfiaknál a rákövetkező tíz év során 40−60%-kal csökkenti a Parkinson-kór kialakulásának veszélyét, ám azoknál a nőknél, akik menopauza után hormonpótló kezelésben részesültek, a koffein nem nyújtott védelmet a Parkinson-kór kialakulása ellen. Ezt valószínűleg az ösztrogén hormon okozza, amely ma még tisztázatlan módon megváltoztathatja a koffein hatását.