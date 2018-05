4+1 aranyszabály kávázáshoz – így lesz tökéletes az élvezet

A kávézás az élet élvezetének egy koncentrált pillanata, amikor az ízlelőbimbóinkat, az orrunkat és a gyomrunkat érő érzéki örömök keverednek a lélek és szellem ujjongásával, amelyet a koffein élénkítő hatása vált ki. Érdemes ezeket az alkalmakat a maguk teljességében és nagy odaadással kiélvezni – és ehhez jó ha ismerünk néhány fontos kávézási alapszabályt!

1. szabály – Csak forrón!

A kávé kizárólag akkor mutatja meg minden értékét, ha friss és meleg, és csak ekkor tesz jót az egészégnek is! Amikor ugyanis kihűl, olyan kémiai reakciók indulnak el benne – például átalakulnak egyes savak –, amelyek nem csupán megváltoztatják az ízét, hanem kifejezetten egészségtelenné is teszik a kávét.

2. szabály – Ne rontsd el cukorral

Az igazi műértők szerint nem szabad cukrozni! Persze nehéz vitatkozni ízléssel kapcsolatos kérdésekben, és mindenki maga tudja a legjobban, hogyan szereti legjobban a saját kávéját, ám a profik nem csak azt állítják, hogy a cukortalan kávé ízei finomabbak és intenzívebbek, hanem azt is, hogy feketén kifejezetten erősebbek a kávé pozitív élettani hatásai is – ugyanis cukor nélkül jobban érvényesülnek benne a flavonoid antioxidánsok.

3. szabály – Csak tiszta forrásból!

Két dologra mindenképpen ügyeljünk kávé készítésekor: legyen makulátlanul tiszta a kávéfőzőnk, és víz, amit használunk! Ezen felül nem árt, ha tudjuk, hogy a hazánkban jellemző kemény víz, amely a csapból folyik, nem kifejezetten ideális a kávéfőzéshez, mert kevésbé oldódja ki azokat az anyagokat a kávéból, amelyek aromásabbá teszik ezt az italt. Ugyanakkor a teljesen lágy víz sem jó, mert ettől olyan anyagok is kioldódhatnak az őrleményből, amelyektől kesernyés lesz a kávénk. Az ideális, ha a csapvizet némi palackos, ásványi anyagoktól mentes lágy vízzel hígítjuk fel, vagy csapra szerelhető víztisztító készülékkel lágyítjuk.

4. szabály – Egy korty víz előtte!

Elegánsabb kávézókban egy kis pohár tiszta víz is jár a kávé mellé. Ezt azért adják, hogy még a kávé előtt megigyad, és így átöblítve a szád és lemosva az ízlelőbimbóid teljesen semleges legyen a „szájízed”, és semmi más íz ne lehessen hatással a kávézás élvezetére. Különösen az olaszok tartják fontosnak ezt a kiegészítőt, de mi is ajánljuk az otthoni kávézás mellé is!

+1 szabály – Ne erőltesd a fahéjat

Ennek a szabálynak a betartását igen prózai okok miatt ajánljuk. Nem azért érdemes visszafogni a fahéj használatát a kávénkban, mert az rontaná az ízeket – sőt, ellenkezőleg, ez még gazdagabbá és finomabbá teszi a kávét –, hanem azért, mert mind a kávé, mind a faháj erősen vízhajtó hatású önmagában is. Ha kettőt egyszerre használjuk, nem sokáig lesz nyugtunk kávézás után, és lehet, hogy éppen a legrosszabb pillanatban fog szólítani a természet…