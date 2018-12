„Résen kell lennünk a vásárlásoknál”

Nemcsak az ajándékozás költséges karácsonykor, hanem a vendégvárás is. A sok-sok étel és a környezet szebbé varázsolása mindenkit kiadásokba ver – kit-kit a maga szintjén. Na meg sokszor a meglepetések vásárlásának sem lehet ellenállni: az újabbnál újabb ötletek és akciók mágnesként vonzzák a pénzünket. Biztosan mindenki beleszaladt már azokba a csapdákba, amelyek épp az ünnepi költekezésre épülnek. A rutinosak ezért saját rendszert alakítottak ki a hasonló esetekre, azok pedig, akik tudják, mennyire fájdalmas a túlköltekezés, soha többé nem akarnak tovább nyújtózkodni, mint ameddig a takarójuk ér. Egy családot kérdeztünk, hogyan élik meg anyagilag a karácsonyt.

Zoltán mesélt arról, hogyan zajlanak náluk az ünnepek: „A mi családunknál hagyomány, hogy nagyon sokan összegyűlünk a karácsonyi vacsoránál. Amikor ezt még nagyanyámék vagy anyámék szervezték, könnyebb dolguk volt, mert maguknak termeltek meg mindent. Nekünk viszont már kemény pénzeket kell fizetnünk az összes alapanyagért. Pár évvel ezelőtt bevállaltuk, hogy nemcsak a szűk családot hívtuk meg, hanem a távolabbi rokonokkal együtt akartunk ünnepelni. Az egy dolog, hogy az előkészületekre elment két hét, és meg sem álltunk, de ingünk-gatyánk ráment az idilli vacsorára. Ami persze egészen jól sikerült, ám csinálhattuk volna sokkal okosabban is. Mondjuk mindenki érkezhetett volna egy tálca kajával, akkor lehet, hogy főznünk se kell. Na meg az is balgaság volt, hogy nem beszéltük meg előre, hogy csak apróságokat ajándékozzunk. Így ugyanis totálisan kiköltekeztünk, mert mindenkinek szerettünk volna jó meglepetést.

Azt a karácsonyt utána hónapokig nyögtük. Ráadásul januárban az autónk is tönkrement, így nem volt mit tenni, kölcsönt kellett felvennünk. Még szerencse, hogy egész jó konstrukciót találtunk. Sokat gondolkoztam akkor, és elhatároztam, hogy soha többé nem veszek a vállamra ilyen volumenű terhet. Hogy miért jön ki rá a lépés, azt nem tudom, de azóta szerencsére mindig máshol karácsonyozunk, így még az élelmiszereken is spórolunk. Az ajándékokra költött kiadásaink szerintem átlagosak. Tízezer forint körül vásárolunk a gyerekeknek és a szűk családban a felnőtteknek. Olyan felemás ez: jönnek az akciók, már októberben szól a karácsonyi zene az áruházakban, közben meg a szegényeknek ételre is alig telik. Az nagyon jó, hogy nekünk nincsenek ilyen jellegű problémáink, de résen kell lennünk a vásárlásoknál.”