„A mi gyerekeink már felnőttek, bár csak egyikük repült ki a családi fészekből. Ha a karácsonyi szokásainkat kell összefoglalni, kezdhetem onnan, hogy amikor összeházasodtunk a férjemmel, annyi pénzünk nem volt, hogy megajándékozzuk egymást. Aztán, ahogy építgettük az életünket, a gyerekek már abba születek bele, hogy nem nélkülöztünk. Átlagosan az életünk, mindig szépen ünnepeltük a karácsonyt. Az ajándékozásból nem csináltunk túl nagy ügyet, persze mi felnőttek. A gyerekek bezzeg hetekkel korábban már felkutatták az egész házat, és mindenütt keresték az ajándékokat. Volt, hogy meg is találták, ezért azóta nem tartjuk itthon a meglepiket. De azt nem mondom meg, hogy hol vannak, mert még most is azt a rejtekhelyet használjuk. Amikor ovisok voltak a lányok, ők is mindig adtak nekünk saját kézzel készített meglepetéseket. Ez a szokás annyira megmaradt, hogy mai napig minden évben lapul valami a fa alatt, amit ők maguk csináltak – hol külön-külön, hol közösen. Azt beszéltük a férjemmel, hogy nekünk is kellene saját készítésű aprósággal viszonozni ezt, csak hát nekünk nincs kézügyességünk egyáltalán.

Nem tudom, hogy mások mennyit költenek az ünnepre, én csak a magunkét tudom meg a közeli ismerősökét, a családét, de nálunk nem szokás óriási ajándékokat venni vagy étteremben vacsoráztatni a fél utcát. Lehet, hogy mi nem gondoljuk jól, de elvileg másról szól a karácsony, nem a rongyrázásról. Oké, a szép fenyő árát sohasem nézzük, és általában új díszek kerülnek a fára, de szerintem ez nem túlzás. Eladósodni sohasem adósodtam el ajándékozás miatt, és nem is tudom elképzelni, hogy ilyet tegyek. Eleve nem is vagyok oda a kölcsönökért. Szerencsére nekünk nincs is tartozásunk. A legnagyobb lányunknak van személyi kölcsöne, mert szüksége volt az élete elindításához pénzre. Jó konstrukciót talált, mi meg nem beszéltük le róla és nem tömtük tele a zsebét pénzzel. A saját bőrén kell megtapasztalni az életet. Egyelőre úgy tűnik, jól csinálja a dolgait.

A karácsonyi menüt úgy választjuk ki, hogy mindenki elmondhatja a kívánságát, és kitaláljuk, hogy lenne a legjobb: ami tavaly kimaradt, azt előrébb vesszük, ha döntéshelyzet van. Akadnak nagyon kedvencek, amit mindannyian imádunk: a bejglit természetesen, az aranygaluskát, na meg a húslevest. A sütiket egy utcával arrébb lakó néni süti, már nincs időm rájuk, de tökéletesen házias ízűek, mintha az anyukámét enném. A levest a férjem főzi, enyémek pedig azok a fogások, amik ezen felül készülnek. Most is alig várom már, hogy átbeszéljük a kajákat, szeretném tervezgetni a kivitelezést, bevásárlást. Szeretem a karácsonyt. De vajon egyáltalán van olyan, aki nem így érez?”