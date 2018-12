„A karácsony közeledtével egyre érzelmesebb vagyok”

„Az én karácsonyi szokásaimat nagyban meghatározta, hogy úgy nőttem fel, hogy megvolt mindenem. Nem dicsőség ez, és most már látom, hogy egyáltalán nem volt rám jó hatással apámék életvitele ebben a tekintetben, de ez van. Amikor megismerkedtem a feleségemmel, az hozott össze minket, hogy annyira különbözőek vagyunk. Ő annyira tud örülni a legkisebb dolgoknak is, mint egy ártatlan gyerek. Szegény családból jön, nemhogy ajándékra nem futotta nekik, hanem sokszor az ünnepi étel is elmaradt. Középiskolás korára már sokat javult a helyzet, de az évek nyomát máig hordozza a lelkében. Szóval nekünk kettőnknek nem volt könnyű összeszokni és megfelelően kezelni a dolgokat, de mára látom, hogy a gyerekeinket jól neveljük.

A családok között is nagy a különbség a karácsonyozás kapcsán. Apámék tovább folytatják a költekező ajándékozást, persze az unokák odáig vannak tőlük. A feleségem szülei egyszerű, de általában praktikus ajándékot vesznek. Amikor összegyűlünk, szembetűnő a különbség, de mindenki jól kezeli a helyzetet. Igazság szerint mást nem is tehetnének. Nekem is van testvérem, aki úgy tékozolt, hogy anyámék megunták, és nem adnak neki pénzt, utána meg hitelt hitelre halmozott. Most egy normális személyi kölcsönnel rendezte a dolgait, és éppen az apósom segített neki ebben. Szóval sohasem tudhatjuk, mi lesz holnap.

Tavaly a gyerekek egy műanyag házat kaptak, nagyon vágytak rá, meg mindketten valami személyeset is. Szerintem nem vittük túlzásba. A közös vacsora általában karácsony második napján van nálunk. A feleségem főz, van amit rendelünk, a sütiket a nagyik hozzák. Jó ez így, együtt vagyunk legalább. Egyszer azt mondta nekem a feleségem, hogy higgyem el, sokkal jobban örül az együtt töltött időnek, mint annak a drága karkötőnek, amit fél órával azelőtt kapott tőlem. Akkor ezt zokon vettem, de mára megértettem, mit akart ezzel mondani. Mindig tanul az ember: ő az érzelmeiben, lelki életében gazdagabb gyerekkort kapott, én meg pénzben gazdagot. Jók vagyunk együtt, szerintem mindketten így gondoljuk, még ha néha nehéz is. A karácsony közeledtével egyre érzelmesebb vagyok, csak most hallom, mit beszélek. Szerinted ez normális, vagy öregszem?”