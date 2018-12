„Több maradt a pénztárcánkban”

„Minden szülő a legjobbat szeretné adni a gyermekének – vagyis ez lenne az ideális, ám sokszor sajnos nemcsak a vágyak és a valóság állnak messze egymástól, hanem a helyes hozzáállás és a megvalósított dolgok is. Karácsonykor, a szeretet ünnepén ráadásul az érzelmek fokozódásával a pozitív élmények mellett növekednek azok a negatív tényezők is, amelyek akarva-akaratlanul égnek bele a gyerekekbe. Hogy kinek mit jelent a karácsony, az attól is függ, hogy korábban mit adott neki az élet ezen az ünnepen.”

Anna saját bevallása szerint gyermekként nem kapta meg, amit szeretett volna – és persze nem az ajándékokra gondol ezzel.

„A karácsony számunkra tényleg a szeretet ünnepe. Lehet, hogy sokan azt hiszik, hogy csak mondjuk, de nekünk valóban fontos, hogy minden a lehető legszebb és legjobb legyen ilyenkor. Nemcsak a külsőségekre értem, hanem a lelkünkre, a kapcsolatainkra is. Én nem nőttem fel boldog családban, sosem kaptam meg azt az érzelmi töltetet, amire szerintem szükségem lett volna ahhoz, hogy egészséges felnőtt legyen belőlem. Dolgoznom kellett magamon. A gyerekeimnek viszont már megadom azt, amire én is vágytam volna. Persze tanulnom kellett azt is, hogy a saját boldogtalan gyermekkorom miatt ne kompenzáljak és ne essek át a ló túloldalára velük kapcsolatban, de szerintem sikerült. Égnek a gyertyák, fogjuk egymás kezét és énekelünk. Együtt vagyunk. Előtte meg a készülődés van tele sok-sok boldog pillanattal. Olyanokkal, amik megtanítanak minket a szeretetre.

Az ajándékozást főleg a kicsik várják, de mi is mindig meglepjük egymást a férjemmel. Van, hogy együtt találjuk ki, mi lesz a közös ajándékunk. Van karácsonyi menünk, ami azért jó, mert szerintem az egészségesen kezelt szokások megadják a keretet az életünknek. Az idei karácsony ráadásul picit gazdagabb is lesz, mint az elmúlt években. Volt ugyanis egy kölcsönünk, amit korábban nagyon gyorsan kellett felvennünk, és az átlagosnál jóval többet fizettünk vissza havonta. Pár hete sikerült jó konstrukcióval személyi kölcsönre váltanunk, és meg is éreztük, hogy több maradt a pénztárcánkban. Mivel nem szeretem az eladósodást, engem megviselt az előző hitel aránytalanul nagy terhe, most viszont már sokkal nyugodtabb lesz emiatt is az ünnepünk.”