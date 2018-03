Ismerd meg a világsztárok lézerkezelését! (x)

Rubint Réka látásélessége 160%-os lett

Juhász Tibor – aki a lézer szemészeti felhasználási lehetőségeit kutatta az Egyesült Államokban, San Diegóban – olyan lézeres eljárást adott a szemészorvosok kezébe, amely anélkül korrigálja a látást, hogy a szaruhártya felszínén bármilyen sérülés keletkezne. A FEMTO eljárással a mechanikus vágóeszközt egy nagy precizitású femtolézer váltotta fel. A világ legrutinosabb szemsebésze sem vetekedhet egy csúcstechnológiájú lézer precizitásával, amely a milliméter ezredrészének pontosságával végzi a feladatát. A módszer kényelmes és teljesen fájdalommentes. A néhány perces műtétet követően a páciens azonnal hazamehet, és akár már másnap munkába állhat.

A FEMTO eljárás Juhász Tibor számára meghozta a megérdemelt tudományos elismerést is.



Az Egyesült Államok Haditengerészete az előzetes kutatási eredmények nyomán úgy határozott, hogy engedélyezi a TOP GUN vadászpilótái számára a FEMTO lézerkezelést. Ezzel a döntéssel ez lett az első olyan eljárás, amely a közismerten kemény bekerülési feltételekhez kötött vadászpilóták számára is lehetővé teszi a látáskorrekciót. A módszert a U.S. Navy olyannyira biztonságosnak és pontosnak találta, hogy intézkedtek saját femtolézer készülékek vásárlásáról, és katonáik számára a beavatkozást ingyenessé tették. A hagyományos késes LASIK és PRK lézeres kezeléseket az amerikai hadsereg elöljárói még ellenállással fogadták, és nem egyeztek bele a módszer használatába, azonban a pengementes eljárás már őket is meggyőzte. Hasonlóképp járt el a NASA is, amely szintén engedélyt adott a FEMTO kezelés alkalmazására legféltettebb kincseik, az űrhajósaik esetében.

A NASA űrhajósoknak és a TOP GUN vadászpilótáknak engedélyezett FEMTO kezelés világszerte felkapott lett. A lézerklinikák New Yorktól Tokióig femtolézert vásároltak. Egyre népszerűbb lett a sztárok körében is: Brad Pitt, Tiger Woods és Courtney Cox is a femtolézernek köszönhetik éles látásukat. A Sasszem FEMTO kezelés akár 100%-nál is jobb látásélességet képes biztosítani. Ezzel a kezeléssel vált Rubint Réka és Straub Dezső látásélessége 160%-ossá. A FEMTO kezelést választotta Lola, Kiss Norbi, Tatár Csilla, Gombos Edina is. Látásélességük 125%-os lett. A Sasszem FEMTO kezelés a legbiztonságosabb és legkényelmesebb eljárás a sasszeművé váláshoz.

