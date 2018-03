Ilyen a tökéletes testradírozás

Nemcsak azért szeretjük rendben tudni a testünket, mert a mondás úgy tartja, hogy ép testben ép a lélek, hanem mert a szépség oltárán magunkat is szívesen feláldozzuk, ha előnyösebb külsőhöz juthatunk. Ezzel az égvilágon semmi gond nincsen, hiszen teljese természetes, hogy a legjobbat akarjuk magunknak, a lelkünknek és a testünknek is. Az önmagunkkal való törődés különösen jólesik a rohanó, stressztől fűtött hétköznapokban, amikor a tennivalók ráülnek a fejünkre. Ilyenkor egy-egy nehéz nap után minden magunkkal töltött percnek varázsereje van. Legyen szó relaxálásról vagy edzésről, az a lényeg, hogy élvezzük azt, aztán pedig kényeztessük a testünket tovább, mondjuk egy tökéletes testradírozással. Hiszen a bőrünknek is szüksége van felfrissülésre. Ahhoz viszont, hogy célt érjünk a kezeléssel, nem mindegy, hogyan csináljuk. Te tudod, milyen a tökéletes testradírozás?

A testradírozást szerencsés a zuhanyzóban végezni, mondjuk egy kellemes tusolás után. A kiválasztott testradírral óvatos mozdulatokkal dörzsölt be a testedet, arra figyelj, hogy egyenletesen vidd fel a radírt. Mivel az elhalt hámsejtek eltávolítás a cél, elég csupán finoman dörzsölni, hogy a frissen megjelenő bőrt ne sértsd meg. Körkörös mozdulatok alkalmazz, hiszen így a bőr megújítása mellett a vérkeringést is felélénkítheted. Ha alulról felfelé haladsz, a nyirokrendszerednek is kedvezel. Ha készen vagy, és az egész testedet átdörzsölted, öblítsd le a bőrradírt bő vízzel.

Ha tovább szeretnéd pezsdíteni a keringésedet, a hideg-meleg vizes zuhannyal zárd a kezelést – ez még az anyagcserédnek is jót tesz. Ráadásul a testradírozással és a váltózuhannyal a narancsbőr ellen is tehetsz, így tényleg több legyet ütsz egy csapásra, arról nem is beszélve, hogy a lelkednek is üdítő a kényeztetés. A szakértők szerint nem érdemes kihagyni a bőrradírozás után a hidratálást, hiszen az elhalt hámsejtek eltávolítása után a bőrön át még hatékonyabban szívódnak fel a tápanyagok. Ez vonatkozik az önbarnítókra is, így azok használata előtt is érdemes testradírozásba kezdened, mert nagyobb eséllyel lesz egyenletes a barnaságod.