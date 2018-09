Így élem túl a fesztiválszezont

Lányokat kérdeztünk arról, higiéniai szempontból mit gondolnak a fesztiválokról, hogyan vészelik át azokat a nomád napokat, amikor nem egyszerű az illemhelyek használata, amikor nem könnyű szabad zuhanyzót találni, és mennyire nehezíti meg a menstruáció a bulizást.

„Nagy fesztiválozó vagyok, mondhatom, hogy gyakorlott, és megvannak a saját trükkjeim. Mivel alapjáraton a patyolattisztaságot szeretem, gondolhatod, mennyi időbe telt kifejlesztenem a fesztiválozós túlélési technikámat. Jó, nem sajnáltatni akarom magam, és bevallom, hogy nagyon élvezem a bulikat, annyira, hogy már nincsenek különösebb higiéniai elvárásaim. A kézfertőtlenítő, a nedves törlőkendő alapok, mindig nálam vannak. A zuhanyzó használat kapcsán vannak trükkök, mikor érdemes menni, a wc-k közül mindig van néhány, amit kevesebben használnak. Ha menstruálok, az külön műfaj, akkor neccesebb a helyzet, de megoldom. Csak applikátoros tampon jöhet szóba olyankor.”

„Én amikor először voltam fesztiválon, nagyon megszívtam, mert fogalmam sem volt, milyen a sátrazós buli. Vittem egy csomó felesleges dolgot, de ami tényleg kellett volna, az persze otthon maradt. Azóta túlélőkészlettel megyek, van, hogy a pótnak is pakolok pótját. Az alap higiéniai feltételeknek meg tudok felelni, tudok zuhanyozni, a wc-használathoz el sem indulok fertőtlenítő nélkül. Tampon mindig van nálam, szerencsére egyszer sem jött még meg fesztiválon. Nekem nem volt betegségem, fertőzésem sosem, de oda is figyelek magamra.”

„A fesztiválokon nekünk nőknek nagyon oda kell figyelnünk az intim higiéniára, legyen szó vécéhasználatról, zuhanyzásról vagy épp a menstruációs időszakról. Betét nálam kizárva, az sokkal kínlódósabb és gyakrabban is kellene mellette mosakodni, a Tampax Compak Pearl applikátoros tampont viszont jóval könnyebb használni ilyen körülmények között is, és sokkal higiénikusabb, mivel a kezünk nem érintkezik az »érzékeny bőrfelülettel«. A fesztiválokat imádom, a higiénia olyan, amilyen, be kell nyelni. Amúgy is tőlünk függ, mennyire figyelünk magunkra.”