Hüvelyerősítés – Így tehetsz a laza hüvely ellen (x)

A laza hüvely jelei

A hüvely bizonyos okok miatt ideiglenesen lazábbá, tágabbá válhat – például szülés hatására. A tágabb hüvelyt és a medencefenéki izmok gyengeségét érdemes komolyan venni, és nem csupán esztétikai okokból vagy a szexuális együttlétek élvezetének növelése miatt. Ha nem figyelünk oda, akkor sajnos kialakulhat méhsüllyedés, húgyhólyagsérv és végbélsérv is miatta.

Innen tudhatod, ha nem elég feszes a hüvelyed:

Fürdésnél megtörülközés után egy kis víz szivárog ki a vaginádból.

Gyakran hüvelyfertőzéssel küzdesz.

A szexuális együttlétek vagy egyéb mozdulatok közben a hüvelyedből levegő távozik, szellentésre emlékeztető hangot kiadva.

A partneredet nem tudod olyan könnyedén kielégíteni, mint korábban, vagy te magad is nehezebben jutsz el a csúcsra.

Ha 2 tiszta ujjadat (mutató, középső) behelyezve nem érzed, ha rájuk szorítasz.



Hogyan érhetsz el feszes hüvelyt?

A megelőzés mindig jobb, mint a kezelés! Ha nálad még nem jelentkezik ez a probléma, akkor is fontos tenned a hüvelyfeszesség megőrzéséért.

Beavatkozások

Van lehetőség orvosi beavatkozás elvégeztetésére, például hüvelyplasztikára vagy intimlézeres kezelésre. Azonban ezek a műtéti beavatkozások rendkívül drágák, és elvégzésük sokszor nem is teljesen elegendő megoldás, mert utána még intimtornát is javasolnak.

Tornák, gyakorlatok

Vannak beavatkozást nem igénylő, jól bevált hüvelyerősítő megoldások is. Például a Kegel-torna, intim torna, gátizom torna. A Kegel-gyakorlatoknak különösen sok előnyük van, ugyanis ha valaki helyesen végzi, akkor:

fejleszthető a hüvelyi orgazmus elérése és intenzitása,

enyhíthető általa a vaginizmus,

megakadályozható, javítható a vizeletelcseppenés,

megkönnyítheti a szülést,

szülés után segít visszaállítani az izomzat erősségét, rugalmasságát.

Segédeszközzel könnyebben érheted el a kívánt feszességet

Amennyiben csak írásbeli utasítások alapján csinálod a Kegel-gyakorlatokat, akkor sokszor nehéznek és trükkösnek bizonyulnak. Kutatások szerint a nők fele azért nem érez fejlődést, mert nem csinálja helyesen a tornát. Manapság már rengeteg segédeszköz létezik, ami segít a hatékonyságban.

Hüvelyi súlyok

Ezek a legegyszerűbb eszközök, melyeket a hüvelybe kell helyezni, megtartani őket, rájuk szorítani, majd lazítani. Az Intimina Laselle™ például 3 különböző súlyban érhető el. Külön-külön vagy egymással összekapcsolva 6 kombinációban is használhatók, így igazán személyre szabható velük az edzés.



Visszajelzést adó eszközök

Ezek az eszközök már modernebbek, hatékonyabbak, és könnyebb velük edzeni is, ugyanis rezgésekkel segítenek végigvezetni a gyakorlatokon. Amikor rezegnek, akkor össze kell húzni a hüvelyi izmokat, majd a rezgés leállásakor ellazítani őket. A KegelSmart™ eszköz például kevesebb, mint napi 5 perc alatt biztosítja a teljes medencefenék-edzést. Ez a tréner ráadásul azért különleges, mert megjegyzi a hüvelyi izmok összehúzódásának erősségét, ennek alapján mindig a megfelelő nehézségi szintet állítja be számodra, és nyomon követi a haladásodat is.

Összességében tehát a laza hüvely komoly egészségügyi és intimélvezeti problémák kiindulópontja lehet. Nem szabad beletörődni, hiszen egy kis odafigyeléssel és tornával újból feszes lehet! Ha pedig neked még nincs ilyen problémád, akkor is fontos a karbantartás, hogy a jövőben se legyen!

