7 dolog, amit nem tudtál a hormonmentes fogamzásgátlásról

Egyre többen döntenek a hormonmentes IUB-k, vagyis a méhen belüli fogamzásgátlók mellett, mivel az antibébi-tablettákkal ellentétben egyáltalán nem macerásak, ráadásul hatékonyabbnak is bizonyultak. A hormonok befolyásolják az egész szervezeted működését, és ha mesterséges úton avatkozol be – például hormontartalmú fogamzásgátló tablettákkal –, hajlamosabb lehetsz a fertőzésekre is. Ezért jó, ha a hormonmentes IUB mellett döntesz!

Észrevétlen

A jelenleg ismert legfejlettebb méhen belüli fogamzásgátló módszer a réztartalmú spirál, aminek nem csak a felhelyezése egyszerű. A nőgyógyászod néhány perc alatt felhelyezi, ami nem jár fájdalommal, csak néhány másodperces kellemetlenséggel, amíg a helyére nem kerül. Ezt követően a viselése már észrevétlen, és sokáig, 5 évig nincs vele gondod, nem igényel külön odafigyelést.

Akkor is használhatod, ha még nem szültél

Ha még nem szültél, akkor is dönthetsz a hormonmentes IUB mellett: a modern, réztartalmú változatok sem fertőzést, sem gyulladást nem okoznak, és ahogy eltávolította a nőgyógyászod, a termékenységed is visszaáll. Ez azt jelenti, hogy a hormontartalmú fogamzásgátlókkal ellentétben a réztartalmú spirál eltávolítása után nem kell várnotok a babaprojekttel.

A menstruációs ciklus alatt könnyebb felhelyezni

Ha a hormonmentes fogamzásgátlás mellett döntesz, akkor az orvosod jó eséllyel a menzesz alatti spirálfelhelyezést javasolja majd. Ennek az az oka, hogy ilyenkor a tágabb méhszáj miatt sokkal egyszerűbben a helyére kerül a spirál, és közben az orvosod arról is meg tud bizonyosodni, hogy egészen biztosan nem vársz babát.

Azonnal hat

A réztartalmú UIB eszközök azonnal, a felhelyezés után kifejtik hatásukat, de a hormontartalmú spirálok esetében más a helyzet. Ha a ciklus első 7 napjában helyezte fel az orvos, akkor azok is azonnal hatnak, de ha 7 napon túl történt a felhelyezés, akkor csak 1 hét elteltével fejtik ki a hatásukat. Azaz ebben az időszakban használj óvszert!

Nem eshet ki, nem húzhatod ki

Csak abban az esetben lehet gond, ha erőteljesen rángatod a jelzőszálakat, egyébként a spirál a helyén marad. Tehát nyugodtan ellenőrizheted időről időre, és tampont is használhatsz, nem fogja elmozdítani a helyéről az IUB-t.

Utózönge a felhelyezés után

A spirál felhelyezését követően általában mindenki tapasztal kisebb-nagyobb görcsöket, valamint vérzést. Van, akinél hosszabb, másnál rövidebb ideig tart, azonban 3-6 hónapig terjedően ezek a tünetek teljesen normálisnak számítanak. Arra azonban ügyelj, hogy ha a felhelyezés után 6 nappal is erősen görcsölsz és vérzel, menj el a nőgyógyászodhoz!

Előfordul, hogy érzi a párod

Ha frissen helyezték fel az UIB-t, akkor megeshet, hogy az együttlét alatt zavaró lehet, de ne aggódj! Megkérheted a nőgyógyászodat, hogy vágja rövidebbre, de ha van egy kis türelmetek, ahogy telik az idő, a jelzőszálak felpuhulnak, és teljesen észrevétlenné válnak.