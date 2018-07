Így működnek a hormontartalmú fogamzásgátlók – amit minden nőnek tudnia kell!

A fogamzásgátlás történetében mérföldkőnek számító tabletták, amik hormonok útján avatkoznak be a női test működésébe alig ötven éve, 1959-ben jelentek meg. Azóta nem csak százmilliók életét változtatták meg és tették tervezhetőbbé, hanem maguk is hatalmas fejlődésen mentek keresztül, és sokkal biztonságosabbá váltak. Olyannyira, hogy ma már aggodalom nélkül, rutinszerűen használjuk őket, és nem is foglalkozunk azzal, hogyan hatnak a szervezetünkre. Pedig nem árt, ha ezzel is tisztában vagyunk!