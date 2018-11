Hitek és tévhitek a tejcukorérzékenységről

Mi az a laktózérzékenység?

A laktózintolerancia olyan emésztési zavar, amikor az emberek nem tudják maradéktalanul megemészteni a tejcukrot. Az oka a tejcukrot bontó enzim hiánya. Ha kevés az enzim, nem sikerül lebontani a tejcukrot a vékonybélben, és az a vastagbélbe jut, ahol problémákat okoz.

A laktózérzékenység tünetei a puffadás, a hasmenés, a fokozott bélgáztermelődés, de bélgörcsök és hasi feszülés is előfordulhatnak. Attól függően, hogy ki mennyire érzékeny, a tünetek változó erősséggel jelentkezhetnek.

Tévhitek

A laktózmentes tej “műtej”

A laktózmentes tej összetétele teljes mértékben megegyezik a többi tejével, kivéve, hogy a benne található tejcukrot különféle eljárásokkal bontják. Mivel a tejcukorérzékenyek vékonybelében kevesebb laktáz enzim található, számukra nehézséget okoz a laktóz bontása. A laktózmentes tej a laktóz bontása során keletkezező glükózt és galaktózt tartalmaz. Azaz, ugyanazt az eljárást alkalmazzák a gyártástechnológiában, amelyet egy egészségesen működő, laktáz enzimet termelni képes emésztőrendszer.

A savanyított tejtermékeket bátran fogyaszthatják a laktózérzékenyek?

Ugyan a savanyított tejtermékek tejcukor tartalma részben már bontott állapotban van, laktózérzékenység esetén egyéni tolerancia alapján fogyaszthatók. A laktózmentes tejtermékek-ahogyan a laktózmentes tej- már teljesen bontott tejcukrot tartalmaz, tehát ezek azok, amelyek bátran fogyszathatók laktózintolerancia esetén is.

Egészséges emberek jobb, ha nem isznak laktózmentes tejet?

Mivel a laktózmentes tej tartalmi értéke teljesen azonos a normál tejével, azt nyugodtan fogyaszthatják azok is, akik nem érzékenyek a tejcukorra. Ha egy családban van laktózérzékeny személy, egyszerűbb az ebédet laktózmentes tejjel készíteni az egész családnak, hiszen semmivel sem “rosszabb”, sem ízét, sem tápértékét tekintve, mint a normál tej.

Laktózmentesen szabadon: tippek, praktikák a laktózmentes táplálkozáshoz

Az alternatív tejhelyettesítők szerencsére a konyhában, a sütés-főzés során is hasonlóképp használhatóak, mint a tejtermékek. Még a tejszínek között is találhatunk növényi eredetű termékeket, melyekkel könnyedén készíthetők tésztaszószok, mártások, turmixok. A túró és a sajt helyett használhatunk tofut, de vannak olyan sajtfélék, melyeket a laktózérzékenyek is általában fogyaszthatnak, mint például a kemény és a félkemény sajtok – a parmezán, az ementáli, a cheddar, az eidami vagy az óvári.

Tehéntej helyett megoldást jelentenek a növényi italok

Szója

Az egyetlen növényi eredetű növényi ital, amelynek közel annyi a fehérjetartalma, mint a tejtermékeknek, igaz, kevesebb benne a kalcium. De egy csésze szójatej a napi ajánlott magnéziumbevitel 19 százalékát tartalmazza, és a B6-vitamin 14 százalékát.

Mandula

Szuperalacsony a kalóriatartalma, de rengeteg fehérjét és egyéb tápanyagot tartalmaz.

Kókusz

Nagyszerű forrása a kalciumnak, igaz ez a hozzáadott kalcium miatt van, de enélkül is tartalmazza a napi ajánlott B12-vitamin 50, a D-vitamin 25 százalékát. De sok telített zsírsavat tartalmaz, ami nem a legjobb az ereknek.

Rizs

Ugyan magas a kalória- és cukortartalma, de sok kalciumot, D-vitamint és B12-vitamint tartalmaz.

Fontos: Rejtett laktóz

A kenyerek, péksütemények, valamint a zsiradékok kiválasztása külön figyelmet igényel. A péksüteményekből érdemes a vizes változatokat (például zsemle) választani, vagy a saját, házilag készített termékekbe helyezni a bizalmat. A zsiradékok esetében a legjobb megoldás, ha az állati eredetű zsiradékokat növényi eredetűekre cseréljük.

Tuti tipp

Napindító kókuszos kuszkusz

Egy hideg, álmos, esős őszi hajnalt is bearanyozhat, ha kiadós reggelivel kezdjük a napot. Ehhez a kókuszos kuszkusz ideális választás lehet. Hozzávalóként szükségünk van 5 dkg kuszkuszra, 3 dl felforralt kókuszitalra, 6-7 dkg szárított áfonyára, 3-4 evőkanál kókuszreszelékre, 1 mokkáskanál vaníliakivonatra vagy fél tasak vaníliás cukorra, valamint 2 evőkanál mézre.

A kuszkuszt egy mély tálba helyezzük, amire rákerül a felforralt kókuszital. Ehhez hozzáadjuk a szárított áfonyát, majd 10 percig letakarva pihentetjük. Ezt követően, ha a kuszkusz jól megszívta magát, hozzákeverjük a mézet, a vaníliát és a kókuszreszeléket. A gyors reggelit kis tálakban adagoljuk.