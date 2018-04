Hidd el, valóra válthatod! (X)

Nem vagyok pszichológus, de azt gondolom, hogy az ember boldogsága igenis mérhető azon keresztül, hogy sikerült-e megvalósítani az álmait. Biztos vagyok benne, hogy akik álmodoznak és az álmaik egy részét meg is tudják élni, azok boldogok.

Ahány ember, annyiféle, szokták mondani. Sokaknak a boldogság nem köthető az anyagiakhoz, de azért valljuk be, mindenkinek léteznek olyan pontjai a bakancslistán, amikhez bizony pénz kell.

Érdekes, de az a tapasztalatom, hogy a saját álmainkért küzdünk, dolgozunk, de a szeretteink álmaiért előbb hozunk anyagi áldozatot is.

Tegyük a kezünket a szívünkre, ugye mindenkinek van legalább egy olyan álma, amihez biztosan pénz is kellene? Utazás, ünneplés, felújítás, vásárlás, gyógyulás, meglepetés, szórakozás, hosszú még a lista, de mégis sok olyan apró és nagyobb vágyunk is van, amihez jól jönne egy kis anyagi támogatás.

Írd le a bakancslistádat!

Bátran! Nézd meg, hogy mik azok az álmok, amiért „csak” dolgoznod kell,vagy csak bátorság kell hozzá, és esetleg anyagi ráfordítás nélkül is valóság lehet. Ezeket ne halogasd, csináld meg!

Szeretnél énekelni az esőben? Hát tedd meg!

Mezítláb táncolni a fűben? Csináld!

Szerelmet vallani? Hálát adni? Őrültséget csinálni? Itt az ideje, hogy megcsináld!

Csak az apró örömök, az élmények azok, amik örökre hozzánk tartoznak. Ezt ne felejtsd el!

Menj tovább a listán!

Keresd meg azokat a pontokat, amelyek anyagi okok miatt nem valósultak meg eddig.



Most képzelj el egymillió forintot !

(Lehet, hogy ez is rajta van a listádon?) Talán a legnagyobb álmod is beteljesülhet a segítségével!

Képzeld el, mire költenél el egymillió forintot, ha arra költhetnéd, amire csak szeretnéd!

Vennél valamit?

Elutaznál?

Befektetnéd?

Felújítanál?

Beiratkoznál valami tanfolyamra?

Lecserélnéd az autód?

Segítenél valakin?

A Budapest Bank számára az ügyfelei a legfontosabbak, így most nekik segítenének valóra váltani az álmaikat. Láttad már a csodatevő, önjáró görkorikat, amelyek egy vidéki plázában lepték meg a mit sem sejtő ügyfeleket? Ők azok, akiknek a legnagyobb álmaik váltak valóra szeretteik és a Budapest Bank jóvoltából.

Hidd el, te is valóra válthatod az álmod!

1 millió forint értékben segít most a Bank megvalósítani, annak az ügyfelének az álmát, amelyik a legtöbb szavazatot kapja a pályázatban. Részletek: www.budapestbank.hu/almodok

Miért ne lehetnél te az, akinek Párizsban kérik meg a kezét, vagy az, aki elviheti nyaralni a gyerekeit, aki Velencében romantikázhat, aki Egyiptomban piramist nézhet, aki felújíthatja a lakását, aki végre vehet egy jobb autót, aki láthatja, hogy a felhők felett mindig süt a nap.

Csak álmodj, és írd le!