Gasztrokalandok a sajtpultban – tarts velünk a trappistán túlra! (x)

Mint Gombóc Artúr a csokival, sokan úgy vagyunk a sajttal: szeretjük a szögletest, a gömbölyűt, a lágyat, a natúrt, a füstöltet – szinte valamennyi sajtot, ami csak elkészül a világon! A legnépszerűbb sajtokat Hollandia tradicionális és híres sajtgyártó műhelyeiben álmodják konyhakészre, és onnan is indulnak el világhódító útjukra. Öveket becsatolni, most mi is képzeletbeli ízorgiára indulunk – az útikalauzt a Frico biztosítja.