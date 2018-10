20 perc közös főzés a pasiddal – gyors receptek kezdő férfiaknak

Sok minden tehetsz azért, hogy megőrizd a párod egészségét és kiegyensúlyozottságát. A legjobb persze, ha az éhezőnek nem halat adsz, hanem megtanítod horgászni – vagyis arra motiválod a pasidat is, hogy maga is tegyen a jó közérzetéért, és meg mutatod neki, mit csináljon ennek érdekében. Például bevezeted a főzés rejtelmeiben, és átadsz neki néhány olyan konyhai trükköt és receptet, amikkel sikerélményt szerezhet magának, hiszen a főzés kitűnő stresszoldó és nagyszerű szabadidős tevékenység. Az egészséges életmódra történő átállásban ráadásul az első lépés az, hogy az étkezési szokásokat a helyére tesszük – vagyis jó, házi ételeket eszünk mértékkel, nyugodt körülmények között és rendszeres időközönként. Miért ne vehetne részt a párod is a nagy „étkezési reformban”, és miért ne készíthetné el időnként maga az ebédet otthon? Ha ennek az az egyetlen akadálya, hogy még nem tud főzni, mutasd meg neki ezeket az egyszerű, pasis recepteket. Sőt, még élvezetesebb lesz, ha együtt készítitek el őket!

Cukkinis frittata cukkinivirággal

Ez egy ízig vérig diétás és egészséges recept sok zöldséggel és finom parmezánnal. Szerintünk ezt azok a férfiak is szeretni fogjak, akik egyébként legszívesebben húst ennének hússal, és mivel nagyon egyszerű ételről van szó, ezért nem okoz majd nekik gondot, hogy akár egyedül is elkészítsék. Persze a főzőcskézés kettesben még élvezetesebb!

Hozzávalók

1 karcsú cukkini

5-6 cukkinivirág

6 tojás

1 kis hagyma

2 dkg parmezán

só, bors

2 ek. olívaolaj

fél csokor petrezselyemzöld

Elkészítés

Kapcsoljátok be a sütőt és melegítsétek elő 200 fokra. Ezután vágjátok fel apró kockákra a hagymát, és olajon enyhén fonnyasszátok meg. (Ehhez olyan serpenyőt válasszatok, minek fém nyele van, és bírja a hőt, mert ez később bekerül majd a sütőbe!) Ha kész a hagyma, vágjátok fel a cukkinit vékony karikákra vágom, és dobjátok rá a hagymára, a serpenyőbe, majd fűszerezzétek ízlés szerint sóval és borssal, és közepes lángon tartva kevergessétek, amíg félig megpuhul. Ekkor hozzá lehet adni cukkinivirágokat, és addig kell tovább a tűzön kavargatni, amig ezek összeesnek. Következő lépésként verjétek fel a tojásokat és reszeljétek bele a parmezánt. Fűszerezzétek sóval és borssal, makjd öntsétek rá a cukkinis alapra és süssétek addig, míg az alja megszilárdul. Utána a serpenyőt tegyétek a sütőbe, ahol néhány perc alatt aranybarnára sül. Petrezselyemzölddel díszíthetitek tálaláskor!

Mézes szójás tarja zöldséggel

Hozzávalók

fél kg tarja

2 szál sárgarépa

1 nagy kaliforniai paprika

2 gerezd fokhagyma

szárított csili

egy kiskanál őrölt gyömbér

4 evőkanál szójaszósz

1 evőkanál méz

szezámmag

olaj

Elkészítés

Először csíkozzátok fel a húst, majd nagyon vékony szeletekre a zöldséget is, a fokhagymát pedig nyomkodjátok szét egy kés lapjával vagy nagyon apróra vágjátok fel. Ezután a szójaszószt keverjétek el a mézzel. Jöhet a sütés: forrósítsátok fel a serpenyőt kevés olajjal, majd dobjátok bele és pirítsátok át gyorsan forgatva a húst. Ha szép színt kapott, adjátok hozzá a csilit, a fokhagymát és a gyömbért, locsoljátok meg a mézes szósszal adjátok hozzá zöldségeket is. Körülbelül 3-4 percig pirítjátok az egészet addig, amíg a zöldségek enyhén el nem veszítik a tartásukat. Szezámmaggal megszórva tálaljátok!