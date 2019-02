Ezt teheti a rosszul megválasztott antibébi tabletta a testeddel

Nem kívánod a szexet, sokszor tör rád a depresszív hangulat, és a régi kontaktlencséddel már nem látsz jól? Lehet, hogy a fogamzásgátló tablettád az oka! A fogamzásgátló tabletták ösztrogént és progeszteront tartalmaznak, vagyis beleszólnak a szervezetünk természetes folyamatiba, aminek számos mellékhatása lehet.

Csökkentheti a szexuális étvágyadat

Az antibébi tabletta hatására csökkenhet a tesztoszteronszinted, ezáltal a libidó és a csikló érzékenységnek a csökkenését is okozhatja, ami kihatással lehet a szexuális életedre is. Ezzel szemben a hormonmentes méhen belüli fogamzásgátlás nem befolyásolja a szexuális életedet, azaz biztos, hogy egy hormonmentes készítmény nem lesz kihatással a hormonjaidra.

Növelheti a trombózis kialakulásának az esélyét

Még a legújabb generációs antibébi tabletták is hozzájárulhatnak a vérrög képződéshez, azaz trombózist okozhatnak. A hajlamosító tényezők mellett, azaz ülőmunka, túlsúly, stresszes életmód, dohányzás, a nem megfelelő mennyiségű folyadék, illetve genetikai hajlam esetén az antibébi tabletta szedése kockázatos lehet. Ha magadra ismertél, a tabletta helyett érdemes más, hormonmentes méhen belüli fogamzásgátló módszert választanod az egészséged érdekében.

Fájhat a fejed, és a melled is érzékenyebb lehet

A fájdalom a mellben és fejfájás formájában is jelentkezhet. Ha húzódik, feszül és érzékeny a melled, ha fájdalmas az érintése, akkor azt az antibébi tabletta is okozhatja, amit sóbevitellel és koffeinnel enyhíthetsz. A fejfájásra is figyelj, ugyanis, ha több napon keresztül tart, jó eséllyel a szervezeted jelez, hogy nem a megfelelő tablettát szeded.

Pecsételő vérzést, vérzéselmaradást tapasztalhatsz

Ha antibébi tablettát kezdesz el szedni, az első 3 hónapban pecsételő vérzés jelentkezhet, ami természetes jelenség, a nők körülbelül felénél előfordul. De ha a vérzés tovább is megmarad, és negyedév elteltével is tapasztalod, feltétlen konzultálj a nőgyógyászoddal!

Hüvelyi folyást, hüvelyszárazságot okozhat

Az antibébi tabletta hatására a hüvelyváladék is megváltozhat. Van, akinél megnövekszik, másnál olyannyira lecsökken, hogy ha szexre kerül a sor, akkor sem indul be a termelődés, ami óhatatlanul megöli az együtt töltött órák intimitását. Ha hüvelyszárazságod tapasztalsz, jelezd a nőgyógyászodnak!

Meghízhatsz

Amennyiben nem a számodra megfelelő fogamzásgátló tablettát szeded, könnyen előfordulhat, hogy felszalad rád néhány kiló. Mivel a tabletta beavatkozik a hormonháztartásodba, ne lepődj meg, ha nem tudod olyan könnyen begombolni a nadrágodat. Ha ezt a kört kihagynád, tájékozódj inkább, hogy milyen méhen belüli, hormonmentes fogamzásgátlási módszerek léteznek!