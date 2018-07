Hormonnal vagy anélkül? Fogamzásgátlás pro és kontra

Tabletta, óvszer, spirál? Ugye nem könnyű dönteni… Az a legjobb, ha megismered a hormonális és hormonmentes fogamzásgátlás előnyeit és hátrányai, és csak ezután választasz. Persze előbb kérdezd meg a dokidat is, mert mégiscsak ő ért hozzá a legjobban!

Nincs tökéletes pasi és hibátlan fogamzásgátló

A fogamzásgátlók is olyanok, mint a pasik: van jó és rossz oldaluk, de hibátlan egy sincs. A hormonális hatással működő eszközök és szerek (egyebek közt a fogamzásgátló tabletták vagy hüvelygyűrűk) például nem alkalmasak arra, hogy a nemi érintkezéssel terjedő betegségek ellen védelmet nyújtsanak úgy, mint az óvszer, ám eközben sok jótékony, egészségvédő hatásuk is van. Például megszüntethetik a vérzéssel járó görcsöket, védelmet nyújtanak a kismedencei gyulladásokkal és különféle daganatokkal, cisztákkal szemben, de gátolják a méhnyálkahártya hasüregi megtapadását is. A hormonmentes fogamzásgátlók többségéről (beleértve az óvszert, a méhen belüli eszközöket, a sterilizálást stb.) ez nem mondható el, az viszont már igen, hogy éppen a hormonmentességük miatt nem bolygatják meg a szervezet működését, nem „vesznek” össze más gyógyszerekkel, és sokkal kisebb eséllyel indítanak el káros folyamatokat a testben – egyszóval természetesebb, kíméletesebb módon működnek.

Amikor a hormonok megbolydulnak

A hormonális fogamzásgátló szerek elleni gyakori érv az is, hogy az alacsony hatóanyag-tartalom ellenére még mindig rejtenek kockázatokat: fennáll többek között a trombózis veszélye az alkalmazásuk közben, de a magas vérnyomásra, májbetegségekre sincsenek kedvező hatással. Előfordulhat miattuk köztes vérzés, fejfájás és hányinger is, és csökkenhet a nemi vágy, a libidó mértéke, de egyes nők mellfeszülésre, mellérzékenységre panaszkodnak a használatuk közben. Felléphet ezenkívül bőrelszíneződés, és hajlamosabbá válhatunk a tabletta hatására a hüvelyfertőzésekre, hüvelygombára, mivel a készítmény változást okoz a hüvely baktériumflórájában. Számolni kell ezen túl még némi hangulatingadozással és akár enyhe depresszióra is, és ha nem ügyelünk, étvágyfokozó hatásuk miatt felszedhetünk pár nem kívánt kilót is. A gesztagén nevű hormonösszetevő pedig fokozott folyadék-visszatartást okozhat a szervezetben, és némelyik készítmény cukoranyagcserét befolyásoló hatása miatt hajlamosít hízásra.

A hormonmentesek sem hibátlanok: hogy mást ne mondjunk, kicsit macerásabbak az elején, mert egyes típusait (például a spirált vagy a Rézgyöngyöt) csak az orvos helyezheti fel – igaz, hogy ez után nagyon sokáig észre sem veszed, hogy ott vannak, míg a pirulát naponta kell szedned.

Egyszóval mindkét módszer hozhat jó és kellemetlen mellékhatásokat egyaránt. Listába szedtük az érveket és ellenérveket, hogy könnyebben eligazodhass!

Hormonális fogamzásgátlás

Előnyök

A többségük biztonságos és jó hatásfokú

Szabályozzák a menstruációs ciklust

Jótékonyan hathatnak az erős, fájdalmas vérzésre

Jótékonyan hathatnak a premenstruációs szindrómára

A pattanásokra és bőrpírra jótékonyan hatnak

Lassítják a kopaszodás ütemét

Az emlő- és petefészek-ciszták kialakulásának esélyét csökkentik

Csökkentik a méhen kívüli terhesség esélyét

Csökkentik a kismedencei gyulladások kialakulásának veszélyét

Hátrányok

Bizonyos betegségek, egészségi állapot mellett tilos a szedésük (pl magas vérnyomás, diabétesz, daganatos elváltozások, szívrohamra, stroke-ra való hajlamosság

Növelik a trombózis kockázatát

35 éves kor felett sokkal körültekintőbben kell őket alkalmazni

Dohányosoknál megnöveli a trombózis kockázatát

Nem védenek a nemi betegségek ellen

Hajlamosítanak a hüvelyfertőzésre

Más gyógyszerekkel együtt szedve – pl. antibiotikum – csökken a hatásuk

Bizonyos diéták – koplalás, fehérjedús étrend – rontják a hatékonyságukat

Menstruációk közötti vérzést okozhatnak

Hányingert okozhatnak

Mellérzékenységet okozhatnak

Fejfájást, migrént idézhetnek elő

Hízásra hajlamosítanak

Hangulatingadozást válthatnak ki

Kimaradhat miattuk a menstruáció

Csökkenthetik a nemi vágyat

Hüvelyi folyást okozhatnak

Látásromlást válthatnak ki

Ha nem szedjük fegyelmezetten, elmarad a kívánt hatás

Hormonmentes fogamzásgátlás

Előnyök

Rugalmasabb családtervezést tesz lehetőé

Azonnali a hatása

A használat után gyakorlatilag azonnal visszaáll a fogamzóképesség

Kevesebb napi gondot jelentenek (pl. a méhen belüli eszközök évekig fent maradhatnak), nem igényelnek a tablettához hasonló napi rutint

Nem avatkoznak be a szervezet hormonháztartásába

Egyes változatai kimondottan magas hatásfokúak (spirál, Rézgyöngy)

Szoptatós kismamák is alkalmazhatják őket

Nem váltanak ki trombózist, érrendszeri betegségeket

Nincs korhoz kötve a használatuk

Dohányosok is biztonsággal használhatják

Nem okoznak súlyváltozást

Nem okoznak hangulatzavarokat

Nem okoznak hányingert

Hátrányok