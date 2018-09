Fesztiválozol? Így csomagolj

Itt a nyár, a fesztiválok időszaka. A legtöbb fiatal alig várja, hogy betegye a lábát a legnagyobb bulikba. Mivel ezek a programok több naposak, a nagy kaland az, ha úgy érkezünk, hogy a lehető legtöbb időt a fesztiválokon töltjük. Ennek viszont alapfeltétele, hogy mindent magunkkal vigyünk, amire szükségünk van. Azok, akik már éltek fesztiváltáborban, jól tudják, mennyire fontos, hogy az ember körültekintő legyen. Azok pedig, akik most mennek először, higgyenek a tapasztaltaknak. Elmondjuk, mit érdemes magunkkal vinni a nagy kalandra.

Az első és legfontosabb, hogy legyen szuper táskád, vagyis helyesebben hátizsákod, amiben minden elfér, ami könnyen tárolható, és nem utolsó sorban egyszerű a hordozása. Ha ez megvan, az egyéni igényeket figyelembe véve mindenképpen érdemes egy listát írni azokról a dolgokról, amiket szeretnénk vinni és azokról, amelyeket feltétlenül el kell pakolni. Az előbbi kapcsán valószínűleg helye lesz a személyes tárgyaknak, legjobb ruháknak, kedvenc sminkkészletnek, az utóbbiak pedig a túlélést és a kényelmet szolgálják majd. A listát érdemes az induláshoz képest jóval hamarabb elkészíteni, ugyanis időközben biztosan eszedbe jutnak majd dolgok, amiket nem szeretnél otthon hagyni. Lássuk, mit pakolj el feltétlenül, ha fesztiválozni mégy.

Kezdjük az alapokkal: legyen nálad zsebkendő, wc-papír, törlőkendő és fertőtlenítő kendő. Nedves wc-papírt is elrakhatsz, vannak, akik frissítőkendőt és intim törlőt visznek magukkal. Utóbbit mi is javasoljuk, hiszen a fesztiválok nem arról híresek, hogy ott tökéletesek a higiénés feltételek. Tampax Compak Pearl tampont is pakolj oda, akkor is, ha nem fogsz menstruálni, hiszen meglepetések érhetnek. Az applikátorral rendelkező tamponoknak ilyen körülmények mellett sokkal könnyebb a használata, higiénikusabbak is, hiszen nem vagyunk kitéve a bakteriális fertőzés veszélyeinek. Az alapvető tisztálkodó szereket eszközöket se hagyd otthon, vannak egészen kicsi kiszerelésűek, érdemes azokkal készülnöd. Dezodorból többet is vihetsz.

A fogkefe, fogkrém és a törölköző sem hiányozhat, utóbbi mikroszálas változata könnyű és kis helyen elfér. Kell napvédő krém, kalap és napszemüveg. A rovarok ellen vigyél riasztót. A telefonod, töltőd és – ha van – a powerbankod is nélkülözhetetlen, akárcsak a pénz és a bankkártyád, na meg persze az irataid. Ha szükséged van konkrét gyógyszerekre, feltétlenül tedd oda azokat, ha nincs, legyen nálad fájdalomcsillapító. A hosszú hajúak fésű és hajgumi nélkül egy lépést se tegyenek, de a toll, a szennyestartó zsák, a testápoló, a tartós kaja és a víz a rövid hajúaknál és a kopaszoknál is alapvető fesztiválcucc.